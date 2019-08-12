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12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:01:27 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03:09

Abdullah Avcı genç oyuncularla Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmanın planlarını yapıyor

Göreve başladığından bu yana altyapıya büyük önem veren Abdullah Avcı, gençleri parlatıp siyah-beyazlı kulübün ekonomisini güçlendirecek.

Beşiktaş, gelecek yıllarda transferde milyon avroları saçmayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı genç oyuncularla kulübün geleceğini kurtarmanın planlarını yapıyor.

Göreve başlar başlamaz bu yönde atılımlar yapan tecrübeli teknik adam ilk iş olarak Fulya'daki altyapı tesislerini Ümraniye'ye taşımıştı. Altyapı personelinin de sayısını artıran Avcı, gençlerin başına getirilen Yasin Sülün'le de Ümraniye'de sık sık fikir alışverişinde bulunuyor.

A Takım'da uygulanan bütün ilmî tekniklerin altyapıda da kullanılmasını sağlayan Abdullah Avcı'nın amacı, takımı ağırlıklı şekilde genç oyunculardan kurulu olmasını sağlamak. Kulübün transferde milyon avroları saçmasını engelleyecek bu proje sayesinde Beşiktaş gelecekte hem sahada hem de ekonomik manada kuvvetli olacak.

Beş isim öne çıktı

Panathinaikos ile oynanan hazırlık maçında da bu projenin çok faydalı olacağının sinyalleri verildi. Avcı, Yunan ekibi karşısında yaşları 17- 20 arasında değişen on bir isim sahaya sürdü. Bu oyunculardan beşi ise yakın zamanda takıma damga vuracak gibi gözüküyor. Muhayer Oktay (20) on numara pozisyonundaki üretkenliği ile şimdiden Adem Ljajic'i zorlayacak gibi. Erdem Seçgin (19) topa hakimiyeti ve oyun görüşüyle, ön libero Kartal Kayra Yılmaz (19) kesiciliği ve topu oyuna hızlı sokmasıyla, sağ bek Kerem Kalafat (18) tükenmek bilmeyen enerjisi ve hücuma katkısıyla, stoper Erdoğan Kaya (18) yerinde müdahaleleri ve düzgün ayağıyla Beşiktaş'ın ve Avcı'nın gelecekteki kozları olacağını gösterdi.

(Türkiye)

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