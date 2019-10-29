Abdullah Avcı geçen sezonun rövanşını aldı

  • Bist 100
    99838.3
  • Dolar
    5,7337
  • Euro
    6,3542
  • Altın
    274,9050
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı Rusya'da kedi, köpek ve insanları yiyen cani yakalandı
Müge Boz canlı yayında açıkladı: Bebeğin cinsiyetini öğrenmiyoruz çünkü.. Müge Boz canlı yayında açıkladı: Bebeğin cinsiyetini öğrenmiyoruz çünkü..
4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel artık 4 gündür kayıp oğluna seslendi: Yalvarıyorum, dön gel artık
Sağlık personeli engeli kaldırmak için işaret dili öğreniyor Sağlık personeli engeli kaldırmak için işaret dili öğreniyor
Ali Atay: Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız Ali Atay: Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız
Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir gülmediğiniz kalmıştı Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir gülmediğiniz kalmıştı
Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'e gitti Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'e gitti
Trabzonspor İstanbul'da 9 maçtır galibiyet yüzü göremiyor Trabzonspor İstanbul'da 9 maçtır galibiyet yüzü göremiyor
KKTC'de eğitim uçağı düştü! KKTC'de eğitim uçağı düştü!
Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir şehit gülmediğiniz kalmıştı Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir şehit gülmediğiniz kalmıştı
Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı
İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler hakkında flaş karar! İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler hakkında flaş karar!
Konferansta merdivenden düşen Alman bakan bilinç kaybı yaşadı Konferansta merdivenden düşen Alman bakan bilinç kaybı yaşadı
Bakan Akar: PKK/YPG'nin harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor Bakan Akar: PKK/YPG'nin harekat bölgesinde kaldığı gözüküyor
Fenerbahçe Nazım Sangare'yi Ocak ayında bitiriyor Fenerbahçe Nazım Sangare'yi Ocak ayında bitiriyor
DEAŞ'ın 5 numarasının 2 aylık takiple Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı DEAŞ'ın 5 numarasının 2 aylık takiple Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı
Roma ve Sevilla İrfan Can Kahveci için geliyor Roma ve Sevilla İrfan Can Kahveci için geliyor
ABD'den skandal hamle: Sözde 'Ermeni soykırımı' iddialarını onayladılar ABD'den skandal hamle: Sözde 'Ermeni soykırımı' iddialarını onayladılar
Avrupa’nın korkusu 'yenilmez Türkler’ yine yaptı Avrupa’nın korkusu 'yenilmez Türkler’ yine yaptı
Macron'dan cami saldırısına ilişkin flaş açıklama: Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek Macron'dan cami saldırısına ilişkin flaş açıklama: Cumhuriyet nefreti asla tolere etmeyecek
NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Afganistan'da Taliban saldırısı: 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da Taliban saldırısı: 21 kişi hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ekim 2019 Salı 12:46:10 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 14:04:44

Abdullah Avcı geçen sezonun rövanşını aldı

İstifa baskılarına derbiyi hedef göstererek direnen Abdullah Avcı, adeta yeniden doğdu. Geçen sezonun rövanşı olarak gördüğü zorlu mücadele için yardımcılarına, "O maçı oynamadan asla bırakmam" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü, Vodafone Park'ta Fatih Terim'li Galatasaray'ı devirip camiayı kenetledi.

Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden hayata döndü. Siyah-beyazlı takım zirve yarışına tutunurken, istifası gündemde olan tecrübeli çalıştırıcı da rahat bir nefes aldı. Geçen sezon Başakşehir'in başında Fatih Terim'in Galatasaray'ına yenilerek şampiyonluğu kaybeden Avcı'nın rövanş olarak baktığı maça 'olmak ya da olmamak' prensibiyle çıktığı öğrenildi.

ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ KRİTİK ZİRVE
Ligin 7. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi teknik heyetteki arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının, "Buraya gelirken yeni bir sayfa açtım. Pes edip mücadeleyi bırakacak değilim. Galatasaray maçını oynamadan asla istifa etmem. Özellikle o maçı bekliyorum. İnanıyorum her şey düzelecek" dediği ifade edildi.

Ardından Alanyaspor maçını kazanan, Ankaragücü ile berabere kalıp Braga'ya yenilen Avcı, uzun süredir beklediği meydan okumayı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi. Hem Galatasaray'ı mağlup ederek geçen yılın rövanşını aldı hem de takımın havası derbi zaferiyle birlikte bir anda değişti.

GALATASARAY'A KARŞI BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesini kazanmayı başaran Abdullah Avcı, son yıllarda sarı-kırmızılı takımdan aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a rakip olduğu son 15 maçta sadece 4 kez kaybederken, bu karşılaşmaların 8'inden üç puan çıkardı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

YARIŞA GERİ DÖNDÜK
Abdullah Avcı, derbi sonrası soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada, "Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık" dedi.

5 MAÇLIK PAKET BİLET SATIŞTA
Beşiktaş'ta yeni göreve gelen yönetim ekonomik olarak kulübe çıkış yolları arıyor. 'Omuz Omuza Kartal Yuvası'na' kampanyasının ardından yeni bir çalışma yapan siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısını kapsayan iç saha maçları için 5 maçlık paket bilet uygulamasına başladı. Denizlispor, S.Bratislava, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve G.Birliği karşılaşmalarını kapsayan paket biletler, 375 TL'den 3250 TL'ye kadar fiyatlarla bugün satışa sunulacak.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ