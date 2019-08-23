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23 Ağustos 2019 Cuma 23:18:59 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:19:34

Abdullah Avcı: Bugün parça parça iyi oynadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar karşısında oynamanın büyük avantaj olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "İlk defa burada ev sahibi olarak çıkıyorum. inanılmaz bir duygu. 12 kişi oynadık öyle diyebilirim. Baskılı oynadığımız anlarda müthiş destek verdiler. Haftaya cumartesi akşamı bu güzel desteklerini yine bekliyoruz. Yeni bir dizayn yapıyoruz ve onlara ihtiyacımız var. Sakatlıkların olması hazırlık maçlarında bir arada oynayamamız ve bununla beraber fiziksel olarak eksik kalmamız. Bugüne kadar yüzsde 67 topa sahip olmuşuz. Zemin de iyi değildi. Bizim gibi bir takım için zeminin de iyi olması gerek. Biz bu oyunu oynayıp, bu oyunu geliştireceğiz." dedi.

Oyunla ilgili sözlerine devam eden Abdullah Avcı, "Biz bugün parça parça iyi oynadık. Bugün en çok topla buluşan oyuncularımız beklerimiz oldu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Üçüncü bölgede daha da etkili olmalıyız. Doğru pozisyon almalıyız. Çok iyi değiliz, bugün taraftar bizi itti. İkinci yarı seyircinin coşkusu baskısı bizi daha ileri itti. Ondan sonraki bölümü daha dominant oynayabilirdik. Çok mu iyiyiz? Seyirci bıgün muhteşemdi. Oyunun bazı bölümlerinden memnunum. Bu bizi mutlu etti." diye konuştu.

Dorukhan Toköz'ün maçtan evvel sakatlanması, Gary Medel'in de oyundan alınmasıyla ilgili soruya yanıt veren Abdullah Avcı "Dorukhan çok iyi gidiyordu, antrenmanda duran top çalışıyorduk. Son duran topta hedefsiz yaptık antrenmanı, bir tek kaleci vardı, o da gitti kaleciyle çarpıştı. Medel ile ilgili bilgi almadım, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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