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18 Eylül 2019 Çarşamba 11:28:34 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:31:51

Abdullah Avcı, Avrupa'da yeni sayfa peşinde

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, teknik adam olarak uluslararası kupalardaki kötü grafiğini tersine çevirmek istiyor.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2006-2007 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yaşayan Abdullah Avcı, ilk sezonunda Süper Lig'e çıkardığı turuncu-lacivertli takımla önemli başarılar elde etti.

Uzun süre çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne kadar yükselen Avcı, 2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan eski takımının başına geçti. Turuncu-lacivertli ekiple ligde önemli başarılar yakalayan 56 yaşındaki teknik adam, takımını ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan isim oldu.

Ligdeki başarılı performansı ile şampiyonluk yarışında olan Avcı, Avrupa kupalarında ise istediği başarıyı yakalayamadı.

İstanbul Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Abdullah Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

- Son 4 maçta 2 galibiyet

Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta toparlandı.

Kariyerinde ilk 7 Avrupa kupası müsabakasında galibiyet yaşayamayan Avcı, bu alandaki tecrübesi arttıkça daha iyi performans sergiledi.

İlk 14 Avrupa maçında sadece 1 galibiyet gören tecrübeli teknik adam, son 4 maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

- Avcı'nın Avrupa performansı

Abdullah Avcı'nın tamamı Medipol Başakşehir'in başındaki Avrupa kupaları performansı şöyle: 

Sezon       Organizasyon                          Rakip                        Sonuç   
2015-2016   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        AZ Alkmaar (Hollanda)        1 - 2   
2015-2016   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        AZ Alkmaar (Hollanda)        0 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Rijeka (Hırvatistan)         0 - 0   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Rijeka (Hırvatistan)         2 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi play-off turu        Shakhtar Donetsk (Ukrayna)   1 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi play-off turu        Shakhtar Donetsk (Ukrayna)   0 - 2   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu   Club Brugge (Belçika)        3 - 3   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu   Club Brugge (Belçika)        2 - 0   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu   Sevilla (İspanya)            1 - 2   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu   Sevilla (İspanya)            2 - 2   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Ludogorets (Bulgaristan)     0 - 0   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Braga (Portekiz)             1 - 2   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Hoffenheim (Almanya)         1 - 3   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Hoffenheim (Almanya)         1 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Ludogorets (Bulgaristan)     2 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Braga (Portekiz)             2 - 1   
2018-2019   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Burnley (İngiltere)          0 - 0   
2018-2019   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Burnley (İngiltere)          0 - 1   

Not: Tabloda sonuç bölümünde ilk takım Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı ekip olarak alınmıştı.        (AA)

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