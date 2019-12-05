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05 Aralık 2019 Perşembe 23:26:49 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 23:27:22

Abdullah Avcı: Altyapıya bir teşekkür

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincanspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Oyundan memnun olmadığını belirten Avcı, "Erdoğan'ın ilk defa oynaması, gol atması, Erdem'in iyi performansı... Altyapıya bir teşekkür. Sene başından itibaren 7-8 oyuncu bizimle birlikte. Skor iyi ama oyun beni çok tatmin etmedi. Futbolu kiminle, nerede, ne şekilde oynarsan oyna, bir takım gerçekleri oynaman gerekiyor. Duygularını oyuna karıştıramazsın. Parça parça doğru şeyler var. Saha kenarında o yüzden çok istedim, oyundan memnun değilim. Her kulvar Beşiktaş için önemlidir" dedi.

"UMARIM BİR SAKATLIK OLMAZ"

Yakaladıkları çıkışın sırrı sorulan deneyimli hoca, "Ekip, oyuncu grubu, yönetim, taraftar, herkes bir parçası olarak içine girdi. Maç kazandıkça oyun gelişiyor, özgüven artıyor. 34 haftada inişler ve çıkışlar var. Şu an itibariyle kaybettiklerimizin yerine koyuyoruz, bir ivme kazandık. Devre bitiyor, 4 maç. Burada maksimum ne alabiliyoruz, lehimize nasıl çeviririz... Umarım bir sakatlık olmaz. Çalışarak, herkes enerjisini yüksek tutarak, oyuna odaklanarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Beşiktaş'ın duygusu, ruhu başka. Metin Tekin de 'senin ruhun Beşiktaş'a uygun' demişti. Umarım destek sezon sonuna kadar devam eder" diye konuştu.

"CANER'İN SÖZLEŞMESİ UZATILSIN"

Caner Erkin'in sözleşmesinin uzatılmasını istediğini söyleyen teknik adam, "Caner'i 16-17 yaşından beri kullanıyordum. Türk futbolunda böyle oyuncular çok çıkmıyor. Oyun aklı var. Mukavelesi bitiyor, ben devam etmesinden yanayım, bundan sonrası yönetimle onun arasındaki bir durumla netleşecektir." mesajını verdi.

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