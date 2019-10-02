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02 Ekim 2019 Çarşamba 19:16:56 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:18:21

Abdullah Avcı: 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynanacak maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Siyah-Beyazlıların tecrübeli futbolcusu Atiba, basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Başkanlığını bıraktığını açıklayan Fikret Orman da basın toplantısını takip etmek üzere salona geldi.

Abdullah Avcı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“RAKİBİMİZ TAÇLARI BİLE KORNER GİBİ KULLANIYOR”

"Avrupa Ligi'nin ilk maçında iyi bir sonuç alamadık. Hayat her gün sana bir fırsat sunuyor. Yarın da bunun için bir fırsat. Kenarları çok fazla kullanan maçlarda taçları bile korner gibi kullanan bir rakip var."

BURAK YILMAZ BİLMECESİ

"Hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynamış Burak Yılmaz gibi oyuncularımız var. Sabah özel bir çalışma yaptı. Ölçümleri alıp ona göre hareket edeceğiz. Ruiz'e de bakacağız ama hafta sonuna düzelecek gibi duruyor. 3-4 değişen isim kadroda yarın mutlaka olacaktır."

“OYUNUN BOYUTUNU HERKESLE TARTIŞIRIM”

"Son maçı eski sistemde oynadım. Avrupa Kupası'nın bir maçını ve Sivasspor maçını eski sistemle oynadım. Yediğimiz gol sayısı 11."

"Biraz sancılı bir süreç. Esneklik gösterdiğim anlar olacaktır. Bazen karışık oyunlarla maç kazanırsın. Bazen oyunun boyutunu herkesle tartışırım. Önemli olan bunu sonuca yansıtmak. Şu an itibaren bunu yansıtamadık."

FİKRET ORMAN’IN GÖREVİ BIRAKMASI

"Kulübün iki tane yönetimsel boyutu var. Bizim etki edeceğimiz alan futbol sahasıdır. Sayın Orman, kulübe hizmetler vermiştir. Kararı verdikten sonra bir kere konuştuk. Bugün ikinci defa gördüm."

"Beşiktaş ailesine katkı sağlamamız sahanın içinde olacaktır. Sahanın dışına katkı sağlamayı saha içinde alacağımız sonuçlarla olacaktır. Oyuncunun hakkı olan taraf sahanın içindeki performansıdır."

“DÜNDEN İTİBAREN HAVA OLUMLUYA GEÇİYOR”

"Buradaki oyuncu grubuyla geçmişten bu yana kadar iletişimim vardı. Hayat bugün yenileniyor ve yeni fırsatlar çıkarıyor. Oyuncuların şu an itibariyle kendi performanslarıyla ilgili yukarı çekmekle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünden itibaren hava olumluya geçiyor. Yansımalarını yarın alırız umarım."

KARIUS SORUSUNA CEVAP

“Ben hiç bireysel oyuncu üzerinden gitmedim, bireysel hataları sayarsan Karius'u da sayarsın, Caner'i de sayarsın, Atiba'yı da sayarsın, beni de sayarsın. Evet bireysel hata çok oldu bu 6 haftada. Bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir teknik adamım.”

“14 TANE GOL OLMAZ”

“Rakip ceza alanına en fazla giren takım olurken de, savunma güvenliği vardır. En çok dikkat ettiğim şey, 14 tane gol olmaz. Hepimiz sorguluyoruz.”

ATIBA’NIN AÇIKLAMALARI

"POZİTİF BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Wolverhampton Wanderers'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Atiba, "Karşımızda iyi bir takım var. Onlar da bu sezonun başlangıcını iyi yapamadılar. Oyun oynamaya çalışan, pozitif oynamak isteyen iki takımın mücadelesi olacak, bence güzel bir maç olacak. İyi performans gösterip, birbirimiz için mücadele edip, pozitif bir sonuç almak istiyoruz." dedi.

"YARIN BİZİM İÇİN BİR FIRSAT"

Beşiktaş'ta her türlü dönemi gördüğünden bahseden tecrübeli futbolcu, "Uzun zamandır buradayım, inişli çıkışlı dönemleri gördüm. Şu anda da zor dönemlerden birini yaşıyoruz ve bu durumdan memnun değiliz. antrenmanlarda bazı şeyleri düzeltebilmek için çok iyi çalışıyoruz. İnanıyoruz ki işler pozitife doğru hızlı şekilde değişebilir. İyi bir sonuçla hızlı bir değişim sürecini başlatabiliriz, buna inanıyoruz. Yarın da bizim için fırsat. Bir an evvel değişim sürecini, kıvılcımı başlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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