27 Ocak 2020 Pazartesi 11:37:37 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 11:40:12
Abdulkadir Parmak, La Liga ekibi Alaves'in teklifine sıcak bakıyor
İspanya La Liga ekibi Alaves’in, Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir Parmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Badou Ndiaye transferi sonrasında takımdaki forma şansı azalan 25 yaşındaki oyuncunun da Avrupa’ya gitmek adına Alaves’ten gelebilecek olası teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
Başarılı oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 2 de gol pası verdi.
(Fanatik)
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