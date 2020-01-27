Abdulkadir Parmak, La Liga ekibi Alaves'in teklifine sıcak bakıyor

Badou Ndiaye transferi sonrasında takımdaki forma şansı azalan 25 yaşındaki oyuncunun da Avrupa’ya gitmek adına Alaves’ten gelebilecek olası teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Başarılı oyuncu bu sezon 27 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 2 de gol pası verdi.

(Fanatik)