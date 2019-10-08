08 Ekim 2019 Salı 13:10:51 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 13:12:17
Abdülkadir Ömür'ün sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off'ta Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sahalara ne zaman döneceği ortaya çıktı.
Abdülkadir Ömür'ün geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Genç yıldızın dönüş tarihi belli oldu. Buna göre henüz koltuk değneklerini atmayan 20 yaşındaki oyuncu, aralık ayında tekrar Almanya'ya gidecek.
Şubat ayında takımla çalışmalara başlayacak. Mart başında ise oynamaya hazır hale gelecek.
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