Abdülkadir Ömür'ün sahalara geri dönüş tarihi belli oldu

Abdülkadir Ömür'ün geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Genç yıldızın dönüş tarihi belli oldu. Buna göre henüz koltuk değneklerini atmayan 20 yaşındaki oyuncu, aralık ayında tekrar Almanya'ya gidecek.

Şubat ayında takımla çalışmalara başlayacak. Mart başında ise oynamaya hazır hale gelecek.