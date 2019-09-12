12 Eylül 2019 Perşembe 22:59:36 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:00:25
Abdülkadir Ömür'den duygulandıran paylaşım
Trabzonspor'da sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkadir Ömür'den anlamlı bir paylaşım geldi.
Trabzonspor'da menisküsünde yırtığa rastlanan ve ameliyat geçiren Abdülkadir Ömür, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
4-6 ay arası sahalardan uzak kalacak olan genç yıldız, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;
''Unutma! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden, bir yüce el bir yüce kudret vardır. ELHAMDÜLİLLAH''
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