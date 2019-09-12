Abdülkadir Ömür'den duygulandıran paylaşım

Trabzonspor'da menisküsünde yırtığa rastlanan ve ameliyat geçiren Abdülkadir Ömür, Instagram hesabından paylaşım yaptı.



4-6 ay arası sahalardan uzak kalacak olan genç yıldız, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;



''Unutma! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın bir baharı vardır. Karanlığı aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığa tahvil eden, bir yüce el bir yüce kudret vardır. ELHAMDÜLİLLAH''