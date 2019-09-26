Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' listesinde

  • Bist 100
    102989
  • Dolar
    5,6810
  • Euro
    6,2258
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı İşçi servisi aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 24 yaralı
Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi
Fenerbahçe'de derbi için 2481 bilete 10 bin talep Fenerbahçe'de derbi için 2481 bilete 10 bin talep
Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi Edirnekapı Şehitliği'nde "Öcalan" provokasyonu! Vatandaş geçit vermedi
Son Dakika: Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Diyarbakır’da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan basınında 'Atmaca' paniği Yunan basınında 'Atmaca' paniği
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Konya’da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Konya’da korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Barış için Spor Ödülleri projesi hayata geçiyor Barış için Spor Ödülleri projesi hayata geçiyor
EYT son dakika gelişmesi: EYT modelleri belli oldu! İşte EYT detayları.. EYT son dakika gelişmesi: EYT modelleri belli oldu! İşte EYT detayları..
'Yavuz', Taşucu Limanı açıklarında demirledi 'Yavuz', Taşucu Limanı açıklarında demirledi
Daniel Sturridge'nin sakatlık geçmişi parlak değil Daniel Sturridge'nin sakatlık geçmişi parlak değil
Büyükçekmece'de sis etkili oldu Büyükçekmece'de sis etkili oldu
Sivas'taki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi Sivas'taki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
İsrail'den gece baskını: 11 Filistinliye gözaltı İsrail'den gece baskını: 11 Filistinliye gözaltı
Sosa ve Novak'tan yeni sözleşme teklifine yeşil ışık Sosa ve Novak'tan yeni sözleşme teklifine yeşil ışık
Ayakkabı boyacısı 9 bin doları yolda düşürdü Ayakkabı boyacısı 9 bin doları yolda düşürdü
Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı itirafı: Sorumluluk bana ait! Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı itirafı: Sorumluluk bana ait!
KYK 7. yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK 7. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı KYK 7. yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK 7. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' listesinde Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' listesinde
Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi! Tek soru işareti... Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi! Tek soru işareti...
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Beşiktaşlı taraftarların gönlü Ahmet Nur Çebi'de Beşiktaşlı taraftarların gönlü Ahmet Nur Çebi'de
Serdar Ortaç’la boşanmasının ardından İralanda’ya dönen Chloe Loughnan geri döndü Serdar Ortaç’la boşanmasının ardından İralanda’ya dönen Chloe Loughnan geri döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 09:55:20 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:59:50

Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas 'Altın Çocuk' listesinde

İTALYAN gazetesi Tuttosport, Avrupa’nın 21 yaş altındaki en iyi oyuncusunu belirlediği 'Altın Çocuk’ ödülünün 2019 yılı aday listesini açıkladı.

AKŞAM

40 kişilik son listeye Türkiye’de yakından tanınan iki isim de dahil oldu. Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve F.Bahçe’nin Napoli’ye sattığı Eljif Elmas, çok sayıda yıldız adayı genç oyuncunun yanında ödüle aday gösterildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ