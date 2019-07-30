Abdülkadir Ömür, Avrupalı taraftarların da dilinde: Onun için 20 milyon Euro çok az

Trabzonspor, 10 gün süren Avusturya kampında sadece gurbetçiler tarafından değil, farklı takım taraftarlarınca da yakından takip edildi.

Bordo-mavili ekibin hazırlık karşılaşmalarını izleyenler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra rakip takım taraftarları ve Avusturya vatandaşları da yer aldı.

Trabzonspor'un Parma maçını izleyen Avusturyalı ve İtalyan taraftarlar özellikle Abdülkadir Ömür'ü çok beğendi.

TÜRK MESSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Karşılaşma sırasında basın mensuplarının yanına gelen Avrupalı taraftarlar, "Kim bu 10 numara? Gerçekten çok yetenekli" şeklinde sorular sordu. Bu soruya ise verilen cevap ortak oldu: "O Türk Messi Abdülkadir Ömür." Bir Avusturyalı taraftar ise 20 yaşındaki futbolcuya 20 milyon Euro'luk teklif geldiğini öğrenince, "O para az, çok daha fazlasını hak eder" yorumunda bulundu.

(Sabah)