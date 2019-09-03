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03 Eylül 2019 Salı 17:33:00 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 17:54:23

A Millilerimiz FIBA Dünya Kupası 2. maçında ABD'ye mağlup oldu

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Dünya Kupası 2. maçında ABD'ye uzatmalarda 93-92 mağlup oldu.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya karşısında olduğu gibi Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşini sahaya sürdü.

Milli takımda Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı.

Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.

Çinli basketbolseverlerin özellikle Popovich'e sevgi gösterisi dikkati çekti.  (AA)

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