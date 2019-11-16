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16 Kasım 2019 Cumartesi 15:38:07 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 15:39:15

A Milli Takımımız liderlik için Andorra deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden ay-yıldızlı ekip, grup liderliği için bu mücadeleyi kazanarak, Fransa'nın puan kaybını bekleyecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında Pazar günü deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Hedef grup liderliği

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek. 

Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak. 

Türkiye'nin yer aldığı grupta Pazar günü TSİ 22.45'te Arnavutluk-Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.

Grupta puan durumu şöyle:

Aday kadro

Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Mert Müldür (Rapid Wien)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Güven Yalçın (Beşiktaş)

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