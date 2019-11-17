A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler...

GÜNEŞ

LİDERLİK ŞANSI SÜRÜYOR

■ A MİLLİ Takım, İzlanda ile berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi garantiledi. Ancak millile bununla yetinmiyor ve grup liderliğini de istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli oyuncularını Andorra’ya götürmedi. Ancak Güneş, son maçı kazanıp hem moral bulmak hem de Fransa’nın Arnavutluk’a puan kaptırması halinde gelecek liderlik fırsatını kullanmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, maç öncesinde oyuncularından kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmamasını istedi.

BURAK’IN YERİNE ENES ÜNAL

■ ŞENOL Güneş, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok’u Andorra maçının kadrosuna almadı. Güneş, İzlanda maçının ilk 11’inde oynayan Burak’ın yerine Andorra karşısında Enes Ünal’a şans verecek. Mahmut’un yerine ise Yusuf Yazıcı’nın oynaması bekleniyor. Sol kanatta Cengiz’in yerine Güven Yalçın veya Ömer Bayram’ın, kaleci Mert’in yerine de Uğurcan’ın Andorra karşısında şans bulacağı öğrenildi.

ANDORRA’DAN GOL YEMEDİK

■ TÜRKİYE ile Andorra bugün 4. kez rakip olacak. A Milli Futbol Takımı, daha önce oynanan 3 maçta da rakibini gol yemeden mağlup etmeyi başardı. Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmasında sahasında da rakibini 5-0 yenmişti. Milli takım, bu skorla son 6 yıldaki en farklı galibiyetini Andorra karşısında elde etti. Milliler, o tarihten bu yana oynadığı 70 karşılaşmada böyle farklı bir galibiyet elde edemedi. Türkiye, Andorra ile oynadığı 3 karşılaşmada rakibine 8 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Andorra: Gomes, Rubio, Garcia, Llovera, Nicolas, Clemente, Vales, Moreno, Cervos, Martinez, Alaez

Türkiye: Uğurcan, Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ömer Bayram (Güven Yalçın), Enes Ünal