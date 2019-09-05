05 Eylül 2019 Perşembe 15:35:58 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:37:59
A Milli takımda Cengiz Ünder şoku yaşanıyor
A Milli Takım'ın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile yapacağı maçlar öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Cengiz Ünder'in ne kadar sahalardan uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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