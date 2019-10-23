A Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya İspanya'da ırkçı saldırı

Alaves deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta Okay Yokuşlu’yu asker selamı verdiği için suçlayan İspanyol taraftarlar, ‘Faşist’ diye çirkin yakıştırmalarda bulundu. İspanyol basınında yer alan bazı yorumlarda da, “Fransa’da enerjisini harcadı. Oradaki asker ruhu, bu defa yoktu” eleştirileri yapıldı.

Okay’ı maç sırasında kızdırmak için bölücü terör örgütü pankartları açıldı, sloganlar atıldı.

(Akşam)