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23 Ekim 2019 Çarşamba 09:47:36 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:33:15

A Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'ya İspanya'da ırkçı saldırı

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, ırkçı hakaretlere maruz kaldı.

Alaves deplasmanında 2-0 kaybettikleri maçta Okay Yokuşlu’yu asker selamı verdiği için suçlayan İspanyol taraftarlar, ‘Faşist’ diye çirkin yakıştırmalarda bulundu. İspanyol basınında yer alan bazı yorumlarda da, “Fransa’da enerjisini harcadı. Oradaki asker ruhu, bu defa yoktu” eleştirileri yapıldı.

Okay’ı maç sırasında kızdırmak için bölücü terör örgütü pankartları açıldı, sloganlar atıldı.

(Akşam)

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