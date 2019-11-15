15 Kasım 2019 Cuma 10:32:45 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:35:14
A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Andorra ile karşılaşacağı maçı Ivan Kruzliak yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
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