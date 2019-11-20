  • Bist 100
    107675
  • Dolar
    5,7065
  • Euro
    6,3134
  • Altın
    271,4600
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meclis'te 'Bu hanıma haddini bildirin' gerilimi! Meclis'te 'Bu hanıma haddini bildirin' gerilimi!
Şule Çet olayı nedir, Şule Çet kimdir? Şule Çet davasında sonuç ne? Şule Çet olayı nedir, Şule Çet kimdir? Şule Çet davasında sonuç ne?
Hitler'in doğduğu ev, polis merkezine dönüştürülüyor Hitler'in doğduğu ev, polis merkezine dönüştürülüyor
ABD’ye dışişleri bakanı dayanmıyor: Pompeo istifa ediyor ABD’ye dışişleri bakanı dayanmıyor: Pompeo istifa ediyor
EURO 2020 için son 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek EURO 2020 için son 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek
Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi
Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme
Gelinim Mutfakta Hint günü: Gelinim Mutfakta Hint yemekleri tarifleri sizlerle.. Gelinim Mutfakta Hint günü: Gelinim Mutfakta Hint yemekleri tarifleri sizlerle..
Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! "Bu savaşı..." Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman hakkında önemli tespit! "Bu savaşı..."
A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti
İngiliz casus Le Mesurier istihbarat sattı! Milyonlarca dolarlık bağışı zimnetine geçirdi İngiliz casus Le Mesurier istihbarat sattı! Milyonlarca dolarlık bağışı zimnetine geçirdi
Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme Güleda Cankel'in öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme
Başkan Erdoğan: "Susturun bu kadını" diyecek kadar ahlaksız davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz Başkan Erdoğan: "Susturun bu kadını" diyecek kadar ahlaksız davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz
Beşiktaş, Jeremain Lens ile yollarını ayırmayı planlıyor Beşiktaş, Jeremain Lens ile yollarını ayırmayı planlıyor
Aydın Bayram’dan yeni roman: Boşanalım Aşkım Aydın Bayram’dan yeni roman: Boşanalım Aşkım
Yerli SİHA'larda müthiş özellik: Yapay zeka ile ayırt ediyor Yerli SİHA'larda müthiş özellik: Yapay zeka ile ayırt ediyor
Hertha Berlin’in Anthony Nwakaeme için devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi Hertha Berlin’in Anthony Nwakaeme için devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi
Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor? Erman Ilıcak kimdir, kaç yaşında? Erman Ilıcak ne iş yapıyor?
Galatasaray büyük şok! Guga için 10 milyon Euro istediler Galatasaray büyük şok! Guga için 10 milyon Euro istediler
Abdullah Avcı kazanan kadroyu Konyaspor deplasmanında bozmayacak Abdullah Avcı kazanan kadroyu Konyaspor deplasmanında bozmayacak
Tekirdağ'da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi bulundu Tekirdağ'da 286 milyar metre küp doğalgaz rezervi bulundu
Şehirlerin 'dijital ikizi' ile afetlere önlem alınacak Şehirlerin 'dijital ikizi' ile afetlere önlem alınacak
HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava Doğu Anadolu'da soğuk hava

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 11:26:49 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:29:03

A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti

EURO 2020'ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını alan milli takım, son 20 yılda bunu başaran 5 ülkeden biri oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti.

H Grubu'nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.

Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu.

Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.

8 maçta kalesini gole kapatan tek takım

A Milli Futbol Takımı, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda'dan 2, Fransa'dan ise 1 gol yedi.

Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.

En az gol yiyen iki ülkeden biri

Milli takım, EURO 2020 Elemeleri'nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu.

Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika'yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.

Genç yıldızların performansı dikkati çekti

A Milli Futbol Takımı'nın etkili savunma performansında genç savunmacılarının payı büyük oldu.

Millilerin Avrupa'da forma giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda başrol oynadı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ