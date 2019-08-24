24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:52:42 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:53:12
90+4'te gelen gol ve bir puan!
Süper Lig'de 2. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Dever Orgill kaydetti. Kayserispor'un golü 90+4. dakikada Umut Bulut'tan geldi.
Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 2, Kayserispor ise 1 puanla haftayı kapattı. Deplasmanda 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle alan Kayserispor arka arkaya 13. lig maçında da kalesini gole kapatmadı.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT