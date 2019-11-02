80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti

İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör'ün taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

Bugün Tebriz’de düzenlenen Traxtor oyununda İran’ın bir çox Türk bölgesinden gelen 100 minden çox Türk genc ve yaşlı insan, Türkiyen'in başlatdığı barış Pınarı herekâtını selamlayaraq Türkiye dévleti ve barış Pınarı herekâtını desteklediğini açıqca élan étmişdir.#تیراختور pic.twitter.com/zaBR6ygH49 — TRACTOR FC (@TractorOfficial) November 1, 2019

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI



Taraftarlar hep bir ağızdan ‘Türkiye tezahüratı yaptı.

Ayrıca yaklaşık 80 bin taraftar asker selamı da vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini gösterdi.