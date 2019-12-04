7 çocuklu fanatik Fenerbahçeli aile sosyal medyada gündem oldu

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden ve Fenerbahçe formasıyla 5 yıl önce fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayan baba Abdurahim Çalış, 5 yıl sonra haber olmasına şaşırdığını söyledi. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını ailece giydikleri takım formasıyla izlediklerini ifade eden baba Abdurahim Çalış, aileye yeni bir Fenerlinin daha katıldığını söyledi.

6 çocuklu fanatik Fenerbahçeli aile olarak haberlere ve sosyal medyaya konu olan fotoğrafı 5 yıl önce kendi hesabından yayınladığına dikkat çeken ve Fenerbahçe maçlarını artık 6 değil 7 çocuğuyla birlikte formalarını giyerek ekran başından takip eden baba Abdurahim Çalış, Ali Koç'a seslenerek ailece Kadıköy'de maç izlemek istediklerini söyledi. Maç günlerini büyük bir heyecanla beklediğini ve formalarını sırtlarına geçirerek maçı ailece evde stat havasında izlediklerini belirten Çalış, "Çocukluğumdan beri fanatik Fenerbahçeliyim. Çocuklarım da benim gibi Fenerbahçe fanatiği. Takımımızın hiçbir maçını kaçırmadan evde ailece birlikte maçı seyredip takımızla sevinip, takımımızla üzülüyoruz" dedi.

İşte Abdurahim Çalış ve çocuklarının 5 yıl önceki fotoğrafları...

"KADIKÖY'DE MAÇ İZLEMEK İSTİYORUZ"

Kızıltepe ilçe merkezinde ticaretle uğraşan Abdurahim Çalış, sosyal medyadaki fotoğrafla ilgili olarak şunları söyledi: "İmkân dahilinde sevdiğim takımın birkaç maçını stattan izleme fırsatım oldu. Haberlere konu olan fotoğrafı da 5 yıl önce İstanbul'da izlediğim Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra memlekete dönerken çocuklara hediye olarak aldığım Fenerbahçe formalarını giydirip çekmiştim. Çektiğim o fotoğrafı sosyal medya hesabımda paylaşmıştım, Bu kadar ses getireceğini hiç aklıma gelmedi. Ancak aynı fotoğrafın 5 yıl sonra yeniden haber olarak kullanılması beni şaşırttı."

3 TEMMUZ KUMPASINA KARŞI OĞLUNA AZİZ İSMİNİ VERDİ

Çalış, Aziz ismini verdiği oğluyla ilgili olarak ise, "Eşim doğum yapacağı zaman Fenerbahçemiz'e karşı kurulan 3 Temmuz kumpası nedeniyle Başkanımız Aziz Yıldırım tutuklanıp cezaevine konmuştu. Çocuğumuz doğduğunda ben de kumpasa bir tepki ve başkanımıza sahip çıkmak amacıyla ismini Aziz olarak koydum" dedi.

"HAYATI SARI LACİVERT YAŞIYORUZ"

Fenerbahçe'nin A Spor'da yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı İstanbulspor maçını izlerken takım gol attıkça coşan Çalış Ailesi'nin birçok eşyasının ise sarı-lacivert olduğu görüldü. Fenerbahçe formalarıyla poz veren baba Abdurahim Çalış, hayatı sarı-lacivert olarak yaşadıklarını belirterek, aileye yeni katılan 1 yaşındaki Adem ile birlikte en büyüğü şimdi 16 yaşında olan Mustafa, Hasan, Murat, Hekim, Cebrail ve Aziz ile birlikte 5 yıl önce verdikleri pozu tekrar etti. Aile, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine çağrıda bulunarak, en büyük hayallerini ailece Kadıköy'de Fenerbahçe maçını izlemek olduğunu söylediler. (Sabah)