'7-8 puan az aldık'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli ekibin dünkü antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sivasspor maçının kendileri için dönüm noktası olduğunun altını çizen Koç, şöyle devam etti: “İyi futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz, hem gerek kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız ama futbolda bunlar var. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz.”

SİVAS; ANADOLU’DAKİ KADIKÖY

■ BAŞKAN Koç, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 15 Aralık Pazar günü oynayacakları kritik karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını belirtti. Sivas deplasmanına gitmeyi her zaman sevdiklerini dile getiren Ali Koç, “Benim 'Anadolu'daki Kadıköy' dediğim yerlerden biri ama bu sefer normalden çok daha zor geçecek. Rakibimiz Sivasspor gerçekten çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar, iyi mücadele ediyorlar. Pazar günü ligin lideri ile oynayacağız ama biz kazanacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 EYLÜL’DE TRANSFER BİTMİŞTİ

■ KOÇ, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikle ilgili ise “İşin özü, UEFA'nın yapmış olduğu finansal fair play birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. Biz de yerel fair play yaptık. Ancak bunun da doğru kullanılması, sınırlarının iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi” diye konuştu. Ali Koç, Federasyon’un talimatı 2 Eylül'de anons ettiğini kaydederek, “Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra kulüplerin yayın gelirleri düştü. Günü değil genel durumu konuşmalıyız” dedi.

HEPiMiZ AYNI GEMiDEYiZ

■ TÜRK futbolunun tüm yapısının hizmet edebilecek noktaya gelmesinin önemine değinen Koç, şunları kaydetti: “Finansal fair play tek sorun değil, birçok sorunumuz var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz. Avrupa'da altyapıdan en az futbolcu çıkaran ülkeyiz. Bugün TFF'nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, tüm yapısal sorunların sadece bir parçası. Düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var” şeklinde konuştu.

YAPILANDIRMA SORUNU GiDERMiYOR

■TALİMATLARIN bu yıl değil gelecek sene uygulamaya geçmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Bu talimatnamenin yazılmasında bizim de çok önemli emeğimiz var. 2 sene bu konuda rapor hazırladık. Bunun doğru uygulanması, limitlerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Bizde şöyle üzüntü verici bir nokta var, önce açıklama oluyor, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada bunları yaşadık, banka üst yöneticisi (CEO) ve TFF Başkanı, televizyonda güzel anlatıyorlar. Yapılandırma bizim sorunumuzu çözmüyor” dedi.