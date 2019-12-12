'7-8 puan az aldık'

  • Bist 100
    107922
  • Dolar
    5,8039
  • Euro
    6,4708
  • Altın
    274,2560
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’ni siber istihbarat üssüne dönüştürdü ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’ni siber istihbarat üssüne dönüştürdü
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası etkinlikleri başladı mı? Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası etkinlikleri başladı mı?
İki gün önce Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu İki gün önce Şili'de kaybolan askeri uçağın arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu
Fenerbahçeli yıldız Victor Moses'ten transfer açıklaması Fenerbahçeli yıldız Victor Moses'ten transfer açıklaması
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası toplantı kararı kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Merkez Bankası toplantı kararı kaçta açıklanacak?
İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Talat Atilla kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi Muharrem İnce'den sert açıklama geldi Talat Atilla kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi Muharrem İnce'den sert açıklama geldi
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın yürürlük tarihi belirlendi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın yürürlük tarihi belirlendi
Yemen'de savaşın başladığı günden bu yana 100 binden fazla kişi öldü Yemen'de savaşın başladığı günden bu yana 100 binden fazla kişi öldü
Muslera önerdi, G.Saray teklifte bulundu Muslera önerdi, G.Saray teklifte bulundu
ABD'den Kuzey Kore'ye hem uyarı hem teklif ABD'den Kuzey Kore'ye hem uyarı hem teklif
Yıldız futbolcu G.Saray'a göz kırptı: Böyle bir takımda kim oynamak istemez Yıldız futbolcu G.Saray'a göz kırptı: Böyle bir takımda kim oynamak istemez
Senegalli golcüden Galatasaray'a dönüş sinyali! Senegalli golcüden Galatasaray'a dönüş sinyali!
Muriqi: Bir çiğ ettir gidiyor, anlamadım Muriqi: Bir çiğ ettir gidiyor, anlamadım
Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi Merih Demiral ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi
Asgari ücret Ocak 2020'de kaç lira? Asgari ücret Ocak 2020'de kaç lira?
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan son takım Atletico Madrid oldu Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan son takım Atletico Madrid oldu
Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim yeniden başladı
Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu
Kendall Jenner'ın milyonlarca dolarlık evi görüntülendi Kendall Jenner'ın milyonlarca dolarlık evi görüntülendi
ABD'li model Gigi Hadid: Salona gidip spor yapamam ABD'li model Gigi Hadid: Salona gidip spor yapamam
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptırım hazırlığına tepki Dışişleri Bakanlığı ABD'nin yaptırım hazırlığına tepki
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:43:42

'7-8 puan az aldık'

Koç: İyi futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz, hem gerek kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız.

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli ekibin dünkü antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sivasspor maçının kendileri için dönüm noktası olduğunun altını çizen Koç, şöyle devam etti: “İyi futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz, hem gerek kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız ama futbolda bunlar var. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz.”

SİVAS; ANADOLU’DAKİ KADIKÖY

■ BAŞKAN Koç, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 15 Aralık Pazar günü oynayacakları kritik karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını belirtti. Sivas deplasmanına gitmeyi her zaman sevdiklerini dile getiren Ali Koç, “Benim 'Anadolu'daki Kadıköy' dediğim yerlerden biri ama bu sefer normalden çok daha zor geçecek. Rakibimiz Sivasspor gerçekten çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar, iyi mücadele ediyorlar. Pazar günü ligin lideri ile oynayacağız ama biz kazanacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 EYLÜL’DE TRANSFER BİTMİŞTİ

 ■ KOÇ, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikle ilgili ise “İşin özü, UEFA'nın yapmış olduğu finansal fair play birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. Biz de yerel fair play yaptık. Ancak bunun da doğru kullanılması, sınırlarının iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi” diye konuştu. Ali Koç, Federasyon’un talimatı 2 Eylül'de anons ettiğini kaydederek, “Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra kulüplerin yayın gelirleri düştü. Günü değil genel durumu konuşmalıyız” dedi. 

HEPiMiZ AYNI GEMiDEYiZ

■ TÜRK futbolunun tüm yapısının hizmet edebilecek noktaya gelmesinin önemine değinen Koç, şunları kaydetti: “Finansal fair play tek sorun değil, birçok sorunumuz var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz. Avrupa'da altyapıdan en az futbolcu çıkaran ülkeyiz. Bugün TFF'nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, tüm yapısal sorunların sadece bir parçası. Düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var” şeklinde konuştu.

YAPILANDIRMA SORUNU GiDERMiYOR

■TALİMATLARIN bu yıl değil gelecek sene uygulamaya geçmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Bu talimatnamenin yazılmasında bizim de çok önemli emeğimiz var. 2 sene bu konuda rapor hazırladık. Bunun doğru uygulanması, limitlerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Bizde şöyle üzüntü verici bir nokta var, önce açıklama oluyor, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada bunları yaşadık, banka üst yöneticisi (CEO) ve TFF Başkanı, televizyonda güzel anlatıyorlar. Yapılandırma bizim sorunumuzu çözmüyor” dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ