6. transfer Yusuf Erdoğan

GÜNEŞ

■ TRANSFER sezonunun açılması ile birlikte kadrosuna 5 isim birden katan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Mücadele edeceği 3 kulvarda da başarı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, yine anlaştığı isimlerden biri olan Yusuf Erdoğan’ı da bu hafta içinde açıklayacak. Askerliğini tamamlayan ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. Galatasaray, yarına kadar Yusuf’a imzayı attırıp transfer şovunu devam ettirmeyi planlıyor. Yusuf da Adem, Şener ve Jimmy gibi TL üzerinden maaş alacak.