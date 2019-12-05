GÜNEŞ

■ A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “EURO 2020’de 6 puanla gruptan çıkarız” dedi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Güneş, “Savunma tamam ama ofansif olarak da zenginliğimizi artırmalıyız. Kağıt üstünde 6 puan yaparız iki rakibi yendiğimizde ve bu sonuçla çıkabiliriz. Ama eleme grubunda tam tersi oldu, Fransa’dan 4 İzlanda’dan 1 puan aldık. İnşallah bütün puanları alırız ama ben 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BİZDEN KORKMALARI GÜZEL

■ OYNADIKLARI futbolla rakiplerin kendilerinden çekinmelerinin güzel olduğunu söyleyen Güneş, “Rakiplerin çekinmelerini sağlamak güzel… Onlara zorluk çıkaracağımızı düşünüyorlarsa bu çok önemli. Biz her maçta kendi futbol felsefemizi oynayacağız ama rakibe göre de oynayacağız. Biz Avrupa’nın futbol ve birçok konuda gerisindeyiz. İmkan, zaman bulduğunuzda yetenek karakteri koyduğunuzda efsane, kahraman olursunuz. Biz bakış açımızı zenginleştirmeliyiz. O zaman herkes bizden çekinir” dedi.

FİNAL OYNAMAYI HAYAL EDİYORUZ

■ GÜNEŞ, şöyle devam etti: “Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğimiz de önemli. Ona göre merkezi kamp yeri belirleyeceğiz. Biz gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum. Şunu hayal ediyorum tabi final oynamak ortak hayalimiz olsun ama biz gruptan çıkmamayı da göz önüne alacağız. Ne olursa olsun hazırlık maçında başlayarak futbolumuzu biraz daha yukarı taşımak zorundayız. Biz burada sonraki turnuvalara gitmek için daha üstüne koymalıyız. Hedef olarak dünya kupasını koyuyoruz tabii ki.”

BÜTÜN TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ

■ GÜNEŞ: “Türk futboluna plan ve vizyon vermek için çalışmalara devam edeceğiz. Bugünün sonuçları yarınların garantisi değil. Futbolun paydaşlarını bir araya getireceğiz. Moralimizi ve cesaretimiz kaybetmeyeceğiz. Karşılıklı fikir üretmemizi engellemeden yeni fikirler üretelim. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Biz sadece ülke ve insan olarak komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Misafirperveriz, ırkçılık yoktur bizde, teröre karşıyız. Kadına şiddet konusunda hepimizin gayretli ive dikkatli olmamız gerekiyor.”

FUTBOLDAKi SONUÇLAR ÜLKEMiZi BiRLEŞTiRiYOR

■ MİLLİ takım olarak ülkedeki birlik ve beraberliğe destek olmaya çalıştıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Liyakata, samimiyete, çalışmaya önem verdik. Futbol adına 2-0’lık Fransa maçını konuşmaya zaman bulamadık. Örnek ve güzel bir maçtı. Tekniği, hazırlığı müthişti, oyuncular, seyirciler başka bir gözle baktı o maça. Çünkü çok hızlı gidiyoruz, bizleri iyi ve kötü sonuçlar yanıltıyor. Emek verenler az konuşup iş yapanlardır. Ülkeyi bir arada tutmaya ve destek olmaya çalıştık. Futboldaki bu sonuçlar bizi birleştiriyor, buna destek olmaya çalıştık” dedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP TAKIM BULMALI

■ BEŞİKTAŞ’IN tartışılan ismi Oğuzhan Özyakup’un milli takımdaki geleceği hakkında bir soruya cevap veren Güneş, yıldız ismin Beşiktaş’tan ayrılmasını önerdi: “Merih en önemli oyuncularımızdan. Ama takımında hiç oynamıyor neredeyse. Çağlar, geçtiğimiz sezon hiç oynamazken bu sezon oynuyor. Oğuzhan Özyakup, oynaması rahat bir yerde oynamalı. İşinize odaklanabildiğiniz yerde olmalısınız. Paramı alayım oturayım olmamalı.”