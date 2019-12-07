07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 10:46:12
'40 bin kişiyle Sergen olurum'
KARTAL’ın genç 10 numarası Muhayer Oktay, Kupa’daki Erzincanspor maçındaki performansıyla hocasını ve izleyenleri memnun etti.
GÜNEŞ
■ Geçen sezon devre arasında takıma katılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bu statta maça ilk 11 başlamak hayalimdi. Stat dolu olmasa bile sahada bizi itiyor. 5 bin kişiyle böyleyse, 40 bin kişiye Sergen Yalçın gibi oynatır” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Yaz kampında kalitesini konuşturan Muhayer, geçen sezon devre arasına kadar ortada gözükmeyen ancak sonra patlama yapan Dorukhan’ı kendisine örnek alıyor.
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