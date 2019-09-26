4. Etnospor Kültür Festivali 3-6 Ekim'de gerçekleştirilecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında, TürkMedya ve Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu ve 4'üncüsü düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı aynı zamanda DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Etnospor Kültür Festivali Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, Okçuluk Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Başpehlivan İsmail Balaban, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Vakıflar Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Milli Atlı Okçular Damla Çakırca ve Berkin Aras katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: SLOGANIMIZ, "PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN"

Etnospor Kültür Festivali'nin dünyadaki kültürel zenginliğin artışına katkı sağlayacağını söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, "Etnospor Konfederasyonu, bütün dünyada geleneksel sporların popüleştirilmesi ve ihyası için çalışan ve 2015 yılında Bişkek'te kurulan bir konfederasyondur. Merkezimizi İstanbul'a taşıyarak kurumsal yapımızı güçlendirdik. 4'üncüsü bu sene yapılacak Etnospor Kültür Festivallerini tertiplemiş olduk. İlkini Küçükçekmece'de, 2 ve 3'üncüsünü Yenikapı etkinlik alanında ve bu sene 4'üncüsünü Yeşilköy Havalimanı'nda düzenliyoruz.

Biz dünyanın bir tek renkliliğinin, kültürel zenginliğinin gitmesinden endişe ediyoruz. Sanayi Devrimi ile başlayan batılılaşmayla birlikte dünyada tek tipleşmenin arttığını, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, topluluklar arası huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Geleneksel spora katkının dünyanın zenginliğine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Sadece Türkiye'deki değil dünyadaki bütün geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. 10 ülkeden 13 federasyonu olan bir konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla 60'ın üzerinde ülke ve kurumla çalışmalar yaptık. Bu sene 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nde konuk ülkemiz Arjantin olacak. Arjantin'in köklü geleneksel sporu pato misafirimiz olacak. Bu sporu yerinde bulmamızın bir sebebi var. Orta Asya'daki soydaş topluluklarımızın önemli bir geleneksel bir sporu kökbörü pato sporu ile çok benziyor. Geçtiğimiz yıllarda da Japon ve Katarlı misafirlerimizi ağırlamıştık. Bu sene Arjantinli misafirlerimiz olacak ve her sene dünyanın farklı köşelerinden sporları İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Bu seneki sloganımız 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' olacak. Bu sloganı çok düşündük. Bir iddia ortaya koyduk, artık, 'biz yapamayız, şu mücadeleden geri kaldık' devirleri bitti. Biz Türkiye olarak bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Sporda da, kültürel dirilişimiz içinde dönmeyeceğiz. İnşallah sporcularımız da bunu sahada ortaya koyacak" diye konuştu.

HAKAN KAZANCI: DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI'NI 2020 YILINDA İNŞALLAH TÜRKİYE'DE DÜZENLEYECEĞİZ

Başta gençler ve çocuklar olmak üzerete tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, şunları söyledi: "Bizler bu sene 4'üncüsü gerçekleşecek olan Etnospor Kültür Festivali'nde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bünyemizde 8 tane spor dalını barınılıyoruz. Bu spor dallarının bu festivalde tüm gençlere ve dünyaya yayılması için çaba sarf ediyoruz. Biz bu sportif ve kültürel faaliyetleri sadece Türkiye'de değil Kırgızistan'da şimdiye kadar 3 defa gerçekleştirilen 'geleneksel sporların olimpiyatı' olarak adlandırılan Dünya Göçebe Oyunları'nı 2020 yılında inşallah Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Federasyon olarak konfederasyonumuza katkımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle anne ve babalarımızdan başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe getirmelerini ve yönlendirmelerini rica ediyoruz"

NADİR ALPASLAN: FESTİVALE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, festivale Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün katkı sağlayacağını dile getirerek, "İnsanlığın başta barış, dostluk ve kültürün yaygınlaşması anlamında büyük bir fonksiyon ifade eden bu festivale çok önem veriyoruz. Bakanlık olarak festivalin daha da güçlenerek zenginleşmesi için tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

1 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "4. Etnospor Kültür Festivali"nin her yaş grubundan 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek. Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

Festival, bu yıl Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak