4 büyükler bu sezon toplam 27 transfere 25 milyon Euro bile harcamadı

TM Dijital Haber Merkezi

UEFA tarafından FFP kriterleri sebebiyle geçtiğimiz yıllara göre transferde har vurup harman savuramayan 4 büyükler özellikle bu sezon daha temkinli adımlar atıyor. Yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyen Süper Lig devleri genelde kiralık veya bonservisi elinde olan oyuncuları tercih ederken, şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yaptığı 27 transferde harcanan paranın 25 milyon euro’yu geçmemesi futbolseverler olarak bir hayli dikkat çekti.

İşte 4 büyük kulübün yaptığı transferler ve bonservis ücretleri…

Beşiktaş

Adem Ljajic: 6,5 milyon Euro

Tyler Boyd: 2,4 milyon Euro

Douglas: Bonservissiz

Galatasaray

Luyindama: 5 milyon euro

Seri: 1,5 milyon Euro (kiralık)

Ozornwafor: 300 bin euro

Şener Özbayraklı: Bonservissiz

Adem Büyük: Bonservissiz

Jimmy Durmaz: Bonservissiz

Ryan Babel: Bonservissiz

Okan Kocuk: Bonservissiz

Fenerbahçe

Vedat Muric: 3,5 milyon Euro

Altay Bayındır: 1,5 milyon Euro

Allahyar: 750 bin Euro

Garry Rodrigues: Kiralık

Max Kruse: Bonservissiz

Emre Belözoğlu: Bonservissiz

Trabzonspor

Erce Kardeşler: 2,5 milyon TL

Ekuban: 1 milyon euro

Campi: 800 bin Euro

Doğan Erdoğan: 200 bin euro

Ahmet Canbaz: 125 bin Euro

Fıratcan Üzüm: 100 bin Euro

Andjusic: 50 bin Euro

Obi Mikel: Bonservissiz

Advijaj: Bonservissiz

Yusuf Sarı: Bonservissiz