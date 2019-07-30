4 büyükler bu sezon toplam 27 transfere 25 milyon Euro bile harcamadı
Bu sezon transferde ayağını yorganına göre uzatan 4 büyükler, toplamda 27 transfere 25 milyon euro bile harcanmadı.
TM Dijital Haber Merkezi
UEFA tarafından FFP kriterleri sebebiyle geçtiğimiz yıllara göre transferde har vurup harman savuramayan 4 büyükler özellikle bu sezon daha temkinli adımlar atıyor. Yüksek bonservis bedelleri ödeyemeyen Süper Lig devleri genelde kiralık veya bonservisi elinde olan oyuncuları tercih ederken, şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yaptığı 27 transferde harcanan paranın 25 milyon euro’yu geçmemesi futbolseverler olarak bir hayli dikkat çekti.
İşte 4 büyük kulübün yaptığı transferler ve bonservis ücretleri…
Beşiktaş
Adem Ljajic: 6,5 milyon Euro
Tyler Boyd: 2,4 milyon Euro
Douglas: Bonservissiz
Galatasaray
Luyindama: 5 milyon euro
Seri: 1,5 milyon Euro (kiralık)
Ozornwafor: 300 bin euro
Şener Özbayraklı: Bonservissiz
Adem Büyük: Bonservissiz
Jimmy Durmaz: Bonservissiz
Ryan Babel: Bonservissiz
Okan Kocuk: Bonservissiz
Fenerbahçe
Vedat Muric: 3,5 milyon Euro
Altay Bayındır: 1,5 milyon Euro
Allahyar: 750 bin Euro
Garry Rodrigues: Kiralık
Max Kruse: Bonservissiz
Emre Belözoğlu: Bonservissiz
Trabzonspor
Erce Kardeşler: 2,5 milyon TL
Ekuban: 1 milyon euro
Campi: 800 bin Euro
Doğan Erdoğan: 200 bin euro
Ahmet Canbaz: 125 bin Euro
Fıratcan Üzüm: 100 bin Euro
Andjusic: 50 bin Euro
Obi Mikel: Bonservissiz
Advijaj: Bonservissiz
Yusuf Sarı: Bonservissiz
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