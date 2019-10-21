34. başkan Çebi
Siyah-beyazlı camia rekor katılımla yeni liderini seçti. Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifa sonrasında gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurul’a 8 bin 644 üye katıldı. Rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’a büyük fark atan Ahmet Nur Çebi, Kara Kartal’ın 34.başkanı oldu.
GÜNEŞ
■ BEŞİKTAŞ’IN Seçimli Genel Kurulu, dün Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Rekor bir katılımla 8 bin 644 üye sandık başına giderek, Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi’ye oylarını verdi... Üyeler 20 sandıkta oylarını kullanırken, geçerli oyların 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlıların 34.Başkanı oldu. Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı’ya tam 2 bin 26 oy fark attı. Hürser Tekinoktay ise sadece 537 oy alabildi.
BEŞİKTAŞ’IN NAMUSU BİZE EMANET
■SAAT 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. Yeni Başkan Ahmet Nur Çebi, 20 sandıkta da rakiplerini geride bıraktı. Adalı ise 16. sandığın açılmasının ardından Çebi’yi tebrik ederek salondan ayrıldı. Kesin sonuçların açıklanması sonrasında Çebi kürsüye çıktı ve “Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Söz veriyoruz. En iyisini yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum” dedi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Radamel Falcao'nun transferinin ilk taksitini alamadığı için oynamadığı iddia edildi
- İki yüzlü St. Pauli!
- Florin Andone, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! 'Onu alırsak eleştiriliriz'
- Beşiktaş 34. başkanını seçiyor
- Burak Yılmaz'ın Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak