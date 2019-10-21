34. başkan Çebi

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’IN Seçimli Genel Kurulu, dün Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Rekor bir katılımla 8 bin 644 üye sandık başına giderek, Serdar Adalı, Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi’ye oylarını verdi... Üyeler 20 sandıkta oylarını kullanırken, geçerli oyların 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlıların 34.Başkanı oldu. Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı’ya tam 2 bin 26 oy fark attı. Hürser Tekinoktay ise sadece 537 oy alabildi.

BEŞİKTAŞ’IN NAMUSU BİZE EMANET

■SAAT 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. Yeni Başkan Ahmet Nur Çebi, 20 sandıkta da rakiplerini geride bıraktı. Adalı ise 16. sandığın açılmasının ardından Çebi’yi tebrik ederek salondan ayrıldı. Kesin sonuçların açıklanması sonrasında Çebi kürsüye çıktı ve “Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Söz veriyoruz. En iyisini yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum” dedi