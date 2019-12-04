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04 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 23:17:23

30'luk delikanlılar şampiyonluk istiyor!

Süper Lig’de 5’te 5 yapan Kartal’ı taşıyan yıldızlar, 30’lu yaşlarını çoktan geçmelerine rağmen gösterdikleri performanslarla gençlere taş çıkartıyorlar. Burak Yılmaz (34), Atiba (36), Gökhan Gönül (34) ve Caner Erkin (31) Siyah-Beyazlılar’ın şampiyonluk yarışında en önemli silahları.

GÜNEŞ

4 SİLAHŞÖRLER SAHNEDE

■ BEŞİKTAŞ, önceki gün oynanan maçta Kayserispor’u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük ümit verirken, üst üste 5. galibiyetini elde ederek, zirveye de bir adım yaklaştı. Kartal’ın şampiyonluk yarışındaki en büyük güvencesi ise 30 yaşını aşmış 4 silahşörü; Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin. 34 yaşındaki milli takımın santrforu Burak Yılmaz, uzun süreli sakatlık yaşamasına rağmen oynayabildiği 8 maçta 5 gol atıp 2 asist yapıp takımının 7 golüne katkı sağlarken, özellikle son iki haftada takımını taşıyan isim oldu.

BURAK OYUNU YÖNETİYOR

■ FRANSA Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamp, Konya’da Türkiye’ye karşı 2-0 kaybettiği maçtan sonra, “Türkiye’den kimi beğendiğiniz?” şeklindeki bir soruyu, “Burada Türkiye açısından bir oyuncu gerçekten çok önemliydi ve belirleyici oldu. O da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması, etrafındaki oyuncuların oyuna katılması için bence çok önemli performans ortaya koydu” diye yanıtlamıştı. Burak Yılmaz da hem Konyaspor deplasmanında hem de Kayserispor maçında bütün bu özelliklerini ortaya koyarak, farklı galibiyetin adeta mimarı oldu.

BİYONİK ADAM ATİBA

■ VÜCUDUNDA 1 gram bile yağ bulunmayan, 36 yıllık ömründe hastalandığında ilaç kullanmayan Atiba Hutchinson, Kartal’ın ‘Biyonik adamı’ unvanını şimdiden elde etti. Bitmeyen enerjisiyle her açığı kapatan, takımın emniyet sibobu olan Kanadalı yıldız, Kayserispor maçında attığı golle de kilidi açan isim oldu. 34 yaşındaki yıldız sağ bek Gökhan ve 31 yaşındaki sol bek Caner de savunmada oynamalarına rağmen Kartal’ın hücumunda büyük fark yaratıyorlar. Abdullah Avcı’nın en güvendiği ikili, ilerleyen yaşlarına rağmen futbollarının baharını yaşıyor.

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