3 büyüklerin ilk 11'lerin yaş ortalamaları belli oldu

TM Dijital Haber Merkezi

3 büyüklerin yaptıkları transferlerden sonra Terim, Yanal ve Avcı’nın kafasındaki 11 artık şekillenirken kadroya katılan oyuncuların yaşlarının genelde yüksek olması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Transfer dönemi dolu dolu geçiren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş genelde 30 yaş üstü futbolcuları renklerine bağlarken sarı kırmızılıların son olarak Falcao (33), Fenerbahçe’nin Luiz Gustavo (32) ve Beşiktaş’ın Elneny (27) hamleleri ‘İlk 11’lerin yaş ortalamaları’ konusunu gündeme getirdi.

İşte milli maç arasından çıkar çıkmaz nihai kadrolarını sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamların kadroları ve yaş ortalamaları…

Galatasaray

Muslera: 33

Mariano: 33

Luyindama: 25

Marcao: 23

Nagatomo: 33

N’Zonzi: 31

Lemina: 26

Seri: 28

Feghouli: 30

Babel: 33

Falcao: 33

Yaş ortalaması: 30

Fenerbahçe

Altay: 21

Dirar: 33

Zanka: 29

Rami: 34

Gustavo: 32

Ozan Tufan: 24

Emre Belözoğlu: 39

Rodrigues: 29

Deniz Türüç: 26

Kruse: 31

Vedat Muric: 25

Yaş ortalaması: 29

Beşiktaş

Karius: 26

Gökhan: 34

Ruiz: 30

Vida: 30

Caner: 31

Elneny: 27

Dorukhan: 23

Ljajic: 28

Oğuzhan: 27

N’Koudou: 28

Burak Yılmaz: 34

Yaş ortalaması: 26