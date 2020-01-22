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22 Ocak 2020 Çarşamba 09:02:54 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:05:30

3 büyükleri bekleyen büyük tehlike

3 kulübün raporunda da, 'Borca batıklık’ ve Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.

HALKA açık futbol şirketleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 2019 Kasım dönemi bilançolarını gönderdi. Bu kulüplerimizden Galatasaray 75, Fenerbahçe 28 milyon TL kar açıklarken, Beşiktaş 151 milyon TL zarar ettiğini bildirdi. Ancak mali tablolarda dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de 3 kulübün de bir önceki döneminin borçlarının yükselmesi oldu. Beşiktaş’ın toplam yükümlülükleri 1 milyar 966 milyon TL’den 2 milyar 379 milyon TL’ye yükselirken, toplam özkaynakları eksi 815 milyon TL’den 966 milyon TL’ye geriledi. G.Saray’ın ise toplam yükümlülükleri 1 milyar 707 milyon TL’den 1 milyar 860 milyon TL’ye çıktı. G.Saray’ın özkaynaklarında ise 100 milyon TL’ye yakın bir iyileşme görüldü.

ÖZKAYNAKLAR EKSi 197 MiLYON

Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin toplam yükümlülükleri 2 milyar 629 milyon TL’den, 2 milyar 790 milyon TL’ye yükseldi. Buna rağmen her 3 kulübün finansal raporlarını hazırlayan denetim şirketleri, “Dikkat Çeken Husus” bölümüne iç karartan notlar düştüler. Galatasaray’ın toplam özkaynaklarının eksi 197 milyon TL olduğu notunu düşen Güney Bağımsız Denetim şirketi raporunda, “Söz konusu durumun TTK’nun 376. Maddesine göre borca batıklık olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu’nun TTK’nın 376. Maddesi’nde belirtilen tedbirleri alması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

EN YÜKSEK NEGATiF BEŞiKTAŞ’TA

Güney Bağımsız Denetim Şirketi,  F.Bahçe ile ilgili, “Grubun net özkaynaklarının negatif 620 milyon 307 bin TL olması, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir. Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenleme kapsamına girdiğinden, yönetimin tedbirleri almasını gerektirmektedir” vurgusu yapıldı. Beşiktaş’ın denetimini yapan Arkan Engin Uluslararası Bağımsız Denetim şirketi de şu ifadelere yer verdi: “Özkaynakların negatif 966 milyon 538 bin TL olması nedeniyle şirketin sürekliliğine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek belirsizlikler vardır. Borca batıklık durumunda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusunda yönetimin tedbirleri alması gerekmektedir.”

(Akşam)

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