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16 Aralık 2019 Pazartesi 12:49:44 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 12:52:04

3 büyükler Anadolu'da 47 puan bıraktı

Süper Lig'de bu sezon gösterdikleri inişli çıkışlı performanslar ile beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Anadolu kulüplerine toplamda 47 puan kaybetti. Anadolu takımlarıyla oynadığı 12 maçın 7'sinde 18 puan bırakan Fenerbahçe, bu alanda zirvede yer aldı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Anadolu takımlarının gösterdiği performanslar damga vuruyor. En yakın rakibinin 6 puan önünde 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un yanı sıra Trabzonspor, Malatyaspor, Alanyaspor gibi takımların ortaya koyduğu performanslara, düşme hattındaki Kayserispor, Ankaragücü ve Antalyaspor'un da özellikle üç büyüklerden aldığı puanlara baktığımızda Anadolu kulüpleri adeta ligin kaderini belirliyor.

Ligde şampiyonluğun güçlü adayları olarak gösterilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu sezon Anadolu'da toplamda 47 puan bıraktı.
  
En fazla Fenerbahçe kaybetti

Fenerbahçe, ligde oynadığı 15 maçın 12'sinde Anadolu'nun güçlü ekipleriyle mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 5'inden galibiyetle ayrıldığı bu maçların 7'sinde ise tam 18 puan kaybetti. 25 puanla beşinci sırada bulunan Ersun Yanal'ın öğrencileri, yitirdiği 20 puanın 18'ini Anadolu takımlarına bıraktı.

Bu puanların 5'ini dış sahada, 2'sini de Ülker Stadı'nda kaybeden Fenerbahçe, attığı 5 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.  

Sarı-lacivertlilerin söz konusu müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

  Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1
  Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1
  Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1
  Kayserispor: 1 - Fenerbahçe:0
  Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0
  Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2
  Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
  
Beşiktaş 16 puan bıraktı

Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet serisi evinde Yeni Malatyaspor'a karşı aldığı 2-0'lık yenilgiyle son bulan Beşiktaş da Anadolu kulüpleriyle oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sından tam 16 puan kaybederek ayrıldı. 15 maç sonunda elde ettiği 27 puanla ikinci basamakta kendine yer bulan siyah-beyazlılar, 18 puanlık açığın 16'sını Anadolu'nun çeşitli ekiplerine hediye etti. Bu mücadelelerin 4'ünü deplasmanda, 2'sini de sahasında oynayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri 4 gol yerken, rakip ağlara da 13 gol bıraktı.  

Beşiktaş'ın bu maçlarda elde ettiği sonuçlar şu şekilde:

  Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
  Beşiktaş: 1 - Rizespor: 1
  Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 2
  Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1
  Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0
  Beşiktaş: 0 - Malatyaspor: 2
  
Galatasaray'da 21 puanın 13'ü Anadolu'ya

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlamasına rağmen 2019-2020 sezonunun geride kalan 15 haftasında 24 puan alarak altıncı sırada bulunan ve oyun olarak da beklentileri karşılayamayan Galatasaray da Anadolu takımlarıyla 11 maça çıkıp 6'sında 13 puan yitirdi. 21 puanlık açığın 13'ünü söz konusu müsabakalarda kaybeden Cimbom, 5 gol atıp, 7 gol yedi.  

Sarı-kırmızılıların Anadolu ekiplerine puan kaybettiği karşılaşmalar şöyle:

   Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0
  Galatasaray: 1 - Konyaspor: 1
  Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1
  Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0
  Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1
  Galatasaray: 2 - Ankaragücü: 2  (İHA)

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