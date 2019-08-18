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18 Ağustos 2019 Pazar 11:31:52 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:35:11

3-0'lık Sivasspor mağlubiyetiyle Beşiktaş, tarihindeki en ağır ilk hafta yenilgisini aldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 gibi farklı skorla mağlup olan Beşiktaş, yeni sezon için iyi görüntü vermedi.

Rakibi karşısında hücumda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, yediği üç golle savunmada da kötü bir performans sergiledi.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılanmaya giden Beşiktaş, Sivasspor'a mağlup olarak 6 sezon sonra lige galibiyet alamadan başladı.

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

- 7 sezon sonra puansız açılış

Siyah-beyazlı takım, Sivasspor yenilgisiyle 7 sezon sonra Süper Lig'e puansız başladı.

Ligin ilk haftalarında bundan önceki son yenilgisini 2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak alan Beşiktaş, 2012-2013'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 1-1 berabere kaldıktan sonraki 6 sezona üçer puanla giriş yapmıştı.

- En ağır ilk hafta yenilgisi

Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en ağır ilk hafta yenilgisini de Sivasspor'dan aldı.

Daha önceki sezonların ilk haftasında 7 kez yenilen, ikişer defa 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetlerle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, tarihin en ağır ilk hafta sonucunu 2019-2020 sezonunda yaşamaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, diğer ilk hafta yenilgilerini 1-0'lık skorlarla yaşamıştı.

- Deplasmanda son 3 maçı kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki dış saha maçlarında üst üste 3. kez yenildi.

Geçen sezonun son 2 deplasman mücadelesinde Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sivasspor'a da dış sahada 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

Son 3 deplasman maçında sadece bir gol atabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 7 gol gördü.

- 12 sezon sonra sessiz başlangıç

Beşiktaş ayrıca 12 sezon sonra lige gol atamadan başladı.

Süper Lig'de son olarak 2006-2007 sezonunun ilk haftasında Manisaspor'a 1-0 mağlup olarak başlangıç maçını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ardından çıktığı 12 sezonun birinci haftasında en az bir gol atmıştı.

- Burak Yılmaz'ı arıyor

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde özellikle gol yollarında etkisiz görüntü ortaya koydu.

Avcı, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle farklı arayışlara giderken, siyah-beyazlı takım son 5 hazırlık maçında sadece 2 gol atabilmişti.

Sezon öncesinde oynadığı son 5 hazırlık maçında Eibar, Udinese ve Brescia'ya 2-0 yenilen Beşiktaş, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, son hazırlık maçında ise Panathinaikos ile 2-2 berabere kalmıştı.

Hazırlık maçlarının ardından lige Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan Beşiktaş, rakip fileleri havalandıramadı ve gol yollarındaki sıkıntısını lige de taşımış oldu.

- Sakatlıklar can sıkıyor

Beşiktaş, sezon başında en büyük sıkıntıyı sakat oyunculardan yana yaşıyor.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat geçiren Burak Yılmaz'ın yanı sıra Atiba Hutchinson, Loris Karius ve Enzo Roco, henüz takıma katılamadı.

Sezon öncesinde sakatlık yaşayan Adem Ljajic, Gary Medel ve Dorukhan Toköz de hazırlıkların bir bölümünü kaçırmıştı.

- Transfer beklentisi

Siyah-beyazlı kulüp, eksiklerini tamamlamak için transfer arayışlarını sürdürüyor.

Şu ana dek Douglas Pereira Dos Santos, Tyler Boyd, Pedro Rebecho ve Victor Ruiz'i transfer eden Beşiktaş, özellikle santrfor bölgesi için girişimlerde bulunuyor.  (AA)

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