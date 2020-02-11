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11 Şubat 2020 Salı 16:32:59 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 16:36:14

'28 Mart'ta görüşeceğiz başkan'

Mustafa Cengiz'i idari açıdan ibra etmeyen genel kurul üyeleri yönetimi bu sefer 28 Mart'ta mali yönden ibra etmeyecek.

Başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve kulüp üyesi Barış Cenk Akkaya’nın Galatasaray yönetimine kayyum atanmasına yönelik açtığı davanın İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmesi her ne kadar Mustafa Cengiz ve kurmaylarını rahatlatsa da camianın içerisinde sözü geçen bazı muhaliflerin ’28 Mart’ta görüşürüz’ söylemleri bir hayli dikkat çekti.

TÜZÜK GEREĞİ 1 AY İÇERİSİNDE SEÇİME GİDİLMESİ LAZIM

Daha önce Mustafa Cengiz ve yönetimini idari yönden ibra etmeyen genel kurul üyelerinin 28 Mart’ta bu sefer mali açıdan ibra etmeyeceği öğrenilirken, Galatasaray’ın en geç Nisan’da seçime gideceği belirtildi. Mevcut yönetimi hem idari hem de mali anlamda beğenmeyen muhaliflerin son 1,5 ayda %9,4 oranındaki hisse satışına son derece tepkili oldukları kaydedilirken, kulüpte yaşanan kaos ortamının ‘Galatasaray markasına’ zarar verdiği yönündeki görüşlerin yüksek sesle dillendirildiği fark edildi.

MUHALİFLERDEN TEPKİ: GALATASARAY ONUN UMRUNDA DEĞİL

Mustafa Cengiz’e tepki gösteren kulübün ileri gelenleri yaşanan süreçle ilgili ‘Galatasaray onun umrunda değil, ne tüzük biliyor ne kanun tamamen ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediyor’ yorumlarında bulunmaları konunun henüz kapanmadığını gösterdi..

Star.com.tr / Levent Gültekin

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