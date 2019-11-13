25 üniversiteyle 'yüzde 100 spor bursu' anlaşması
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’nın 2020 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.
AKŞAM
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu görüşmede sporculara çok önemli müjdeler verdi: “İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz.
ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ
Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. İki yıl içerisinde yurt talebi ile yerleşme oranlarını başa baş noktaya getireceğiz. Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız. Gençlerimizin fırsat eşitliği ilkesiyle tüm imkanlardan faydalanmasına gayret gösteriyoruz.”
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