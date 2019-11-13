25 üniversiteyle 'yüzde 100 spor bursu' anlaşması

AKŞAM

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu görüşmede sporculara çok önemli müjdeler verdi: “İnşallah önümüzdeki hafta, 25 vakıf üniversitesiyle yüzde 100 spor bursunu imzalıyoruz.

ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ

Başarılı sporculara vakıf üniversitelerimiz burs verecek. İki yıl içerisinde yurt talebi ile yerleşme oranlarını başa baş noktaya getireceğiz. Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız. Gençlerimizin fırsat eşitliği ilkesiyle tüm imkanlardan faydalanmasına gayret gösteriyoruz.”