01 Kasım 2019 Cuma 09:37:17 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:38:04
2022 Dünya Kupası'nda güvenlik önlemlerini Türkiye karşılayacak
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü.
AKŞAM
Görüşmede, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın güvenlik önlemlerini Türkiye’nin alması için iş birliği protokolü imzalandı. Al Sani, “Deneyimlerinizden yararlanmak amacındayız. Özellikle güvenlik alanında ve organizasyonlar ile ilgili Türkiye’nin yanımızda olacağını bilmekteyiz” dedi.
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