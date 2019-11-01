2022 Dünya Kupası'nda güvenlik önlemlerini Türkiye karşılayacak

AKŞAM

Görüşmede, 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın güvenlik önlemlerini Türkiye’nin alması için iş birliği protokolü imzalandı. Al Sani, “Deneyimlerinizden yararlanmak amacındayız. Özellikle güvenlik alanında ve organizasyonlar ile ilgili Türkiye’nin yanımızda olacağını bilmekteyiz” dedi.