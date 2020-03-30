2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

(AA)