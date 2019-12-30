2020’nin ilk hediyesi Arda Turan

GÜNEŞ

■ GALATASARAY-Arda Turan birlikteliği yeniden başlıyor... Teknik direktör Fatih Terim’in Antalyaspor maçından sonra yaptığı “Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar” açıklamasının ardından harekat başladı... 32 yaşındaki oyuncu ile son görüşme yapıldı ve her konuda anlaşma sağlandı. Başakşehir’i kafasında bitiren ve Turuncu-Lacivertli ekiple idmanlara bile çıkmayan Arda Turan, eski kulübü ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

HOCASINA KAHVALTIDA SÖZ VERDİ

■ FUTBOLU ‘Galatasaraylı Arda’ olarak bırakmak isteyen tecrübeli futbolcu, ücret olarak da bir rakam istemedi. Boş mukaveleye imza atması beklenen Arda’nın Fatih Terim’e söz verdiği ve “Her şey eskisi gibi olacak. Ben de eski performansımı ortaya koyacağım” dediği belirtildi. Arda Turan, Başakşehir’in Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı ve artık Sarı-Kırmızılı formayı giymek için gün saymaya başladı.

6 OCAK’TA PARÇALIYI GİYECEK

■ FLORYA’NIN kapısından Ağustos 2011’de çıkan Arda, yuvasına tam 8.5 yıl sonra geri dönmüş olacak. 32 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak Pazartesi günü mukaveleye imza atacak ve parçalıyı sırtına geçirecek. 2.5 sezondur Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, bu süreçte 39 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Arda’nın bir diğer hedefi de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile performansını yükseltip milli takım ile 2020 Dünya Kupası’na gitmek.