2020’nin ilk hediyesi Arda Turan

  • Bist 100
    114126
  • Dolar
    5,9498
  • Euro
    6,6650
  • Altın
    289,2250
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı Galatasaray Milanlı Bonaventura'yı listeye aldı
Karaman'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Karaman'da bugün okullar tatil edildi mi? Karaman'da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Karaman'da bugün okullar tatil edildi mi?
1. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu 1. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Seri ve Nzonzi'ye 5 talip birden çıktı Seri ve Nzonzi'ye 5 talip birden çıktı
Yazar Hüseyin Su: En çok mektup yazan yazar Nuri Pakdil'dir Yazar Hüseyin Su: En çok mektup yazan yazar Nuri Pakdil'dir
Taylan Antalyalı Belhanda'yı gölgede bıraktı Taylan Antalyalı Belhanda'yı gölgede bıraktı
Abdullah Avcı Şenol Güneş'e tam dört puan fark attı Abdullah Avcı Şenol Güneş'e tam dört puan fark attı
Galatasaray'da Mariano'nun sözleşmesini feshedilecek Galatasaray'da Mariano'nun sözleşmesini feshedilecek
Beşiktaş Eljif Elmas'ı transfer listesinden çıkarttı Beşiktaş Eljif Elmas'ı transfer listesinden çıkarttı
Galatasaray Sekidika'yı 100 bin Euro'ya bitirdi Galatasaray Sekidika'yı 100 bin Euro'ya bitirdi
2019 mesaisi yoğun geçen Başkan Erdoğan 2020'ye de hızlı giriyor! 2019 mesaisi yoğun geçen Başkan Erdoğan 2020'ye de hızlı giriyor!
Abdullah Avcı'nın gizli projesi belli oldu Abdullah Avcı'nın gizli projesi belli oldu
Konya'da bugün okullar tatil mi 2019? 30 Aralık Konya okullar tatil mi? Konya'da bugün okullar tatil mi 2019? 30 Aralık Konya okullar tatil mi?
CHP'li İBB'nin ardından Kadıköy Belediyesi de Kanal İstanbul karşıtı çalışmalara başladı CHP'li İBB'nin ardından Kadıköy Belediyesi de Kanal İstanbul karşıtı çalışmalara başladı
Galatasaray'da Mert Hakan ve Emre Kılınç transferi tamam Galatasaray'da Mert Hakan ve Emre Kılınç transferi tamam
Libya'dan Hafter'e karşı yeni hamle! Dışişleri Bakanı duyurdu Libya'dan Hafter'e karşı yeni hamle! Dışişleri Bakanı duyurdu
Nagatomo İtalya'ya, Saracchi 10 gün içinde Cimbom'a Nagatomo İtalya'ya, Saracchi 10 gün içinde Cimbom'a
İpler kopma noktasına geldi! Çin gemileri Japon karasularına girdi İpler kopma noktasına geldi! Çin gemileri Japon karasularına girdi
Masterchef'de kim birinci oldu? Masterchef şampiyonu 2019 kim oldu? Masterchef'de kim birinci oldu? Masterchef şampiyonu 2019 kim oldu?
Çankırı'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı Çankırı'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı
Yerli otomobilin müthiş özellikleri dünyada ses getirecek! Yerli otomobilin müthiş özellikleri dünyada ses getirecek!
30 Aralık altın fiyatları inişli çıkışlı! Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 30 Aralık altın fiyatları inişli çıkışlı! Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Galatasaray'da Talisca teklifi yapıldı, yanıt bekleniyor! Galatasaray'da Talisca teklifi yapıldı, yanıt bekleniyor!
Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar haftaya nasıl başladı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:07:46

2020’nin ilk hediyesi Arda Turan

Galatasaray, 2020’nin ilk transferini Arda Turan ile yapacak. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki oyuncuyla 6 Ocak’ta 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli yıldızın cüzi bir ücret alacağı belirtildi.

GÜNEŞ

■ GALATASARAY-Arda Turan birlikteliği yeniden başlıyor... Teknik direktör Fatih Terim’in Antalyaspor maçından sonra yaptığı “Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar” açıklamasının ardından harekat başladı... 32 yaşındaki oyuncu ile son görüşme yapıldı ve her konuda anlaşma sağlandı. Başakşehir’i kafasında bitiren ve Turuncu-Lacivertli ekiple idmanlara bile çıkmayan Arda Turan, eski kulübü ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

HOCASINA KAHVALTIDA SÖZ VERDİ

 ■ FUTBOLU ‘Galatasaraylı Arda’ olarak bırakmak isteyen tecrübeli futbolcu, ücret olarak da bir rakam istemedi. Boş mukaveleye imza atması beklenen Arda’nın Fatih Terim’e söz verdiği ve “Her şey eskisi gibi olacak. Ben de eski performansımı ortaya koyacağım” dediği belirtildi. Arda Turan, Başakşehir’in Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı ve artık Sarı-Kırmızılı formayı giymek için gün saymaya başladı.

6 OCAK’TA PARÇALIYI GİYECEK

 ■ FLORYA’NIN kapısından Ağustos 2011’de çıkan Arda, yuvasına tam 8.5 yıl sonra geri dönmüş olacak. 32 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak Pazartesi günü mukaveleye imza atacak ve parçalıyı sırtına geçirecek. 2.5 sezondur Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, bu süreçte 39 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Arda’nın bir diğer hedefi de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile performansını yükseltip milli takım ile 2020 Dünya Kupası’na gitmek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ