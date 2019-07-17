2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu Final-Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.
THY Euroleague 2019-2020 sezonu Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu. Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Final-Four organizasyonunu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacağı duyuruldu. 2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacak.
Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya'da daha önce başkent Berlin'de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.
Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek. (İHA)
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