  • Bist 100
    111050
  • Dolar
    5,9784
  • Euro
    6,6664
  • Altın
    301,5440
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YÖKDİL başvuru 2020 başladı mı? YÖKDİL başvuru 2020 sayfası burada YÖKDİL başvuru 2020 başladı mı? YÖKDİL başvuru 2020 sayfası burada
2020 LGS örnek sorular nasıl? MEB Ocak ayı örnek sorular LGS 2020 yayınlandı mı? 2020 LGS örnek sorular nasıl? MEB Ocak ayı örnek sorular LGS 2020 yayınlandı mı?
Trabzonspor, Inter'den Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor! Trabzonspor, Inter'den Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor!
2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane
Pentagon: Can kaybı yok Pentagon: Can kaybı yok
Avrupa'nın gözü bu açılışta: Asrın projesi Başkan Erdoğan ve Putin'in katılımıyla bugün açılıyor Avrupa'nın gözü bu açılışta: Asrın projesi Başkan Erdoğan ve Putin'in katılımıyla bugün açılıyor
Ricardo Rodrgiuez'in menajeri Gianluca di Domenico: Oyuncum Fenerbahçe'yi istiyor Ricardo Rodrgiuez'in menajeri Gianluca di Domenico: Oyuncum Fenerbahçe'yi istiyor
Şubat tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlıyor 2020? Şubat tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman başlıyor 2020?
İran nükleer tesisi yakınlarında 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi İran nükleer tesisi yakınlarında 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Deni Milosevic: Aykut Kocaman bize hiçbir zaman defansif oynayın demedi Deni Milosevic: Aykut Kocaman bize hiçbir zaman defansif oynayın demedi
İran yönetiminden BMGK'ya mektup: Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz İran yönetiminden BMGK'ya mektup: Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz
Galatasaray, Velez Sarsfield'ın stoperi Luis Abram için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor Galatasaray, Velez Sarsfield'ın stoperi Luis Abram için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: Oyuncularımızdan daha iyisini bulursak alacağız Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: Oyuncularımızdan daha iyisini bulursak alacağız
Beşiktaş, Domagoj Vida için Aston Villa'dan 8 milyon Euro talep etti Beşiktaş, Domagoj Vida için Aston Villa'dan 8 milyon Euro talep etti
Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı son teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı son teklif ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli'den ABD çıkışı: Faiz ve kur üzerinden ekonomik saldırdılar MHP lideri Bahçeli'den ABD çıkışı: Faiz ve kur üzerinden ekonomik saldırdılar
Cenk Tosun transferi için Ahmet Nur Çebi devreye giriyor Cenk Tosun transferi için Ahmet Nur Çebi devreye giriyor
Ryan Babel'in menajerinden yeni transfer açıklaması: Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor Ryan Babel'in menajerinden yeni transfer açıklaması: Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor
Fenerbahçe'de stopere 3 aday var! Fenerbahçe'de stopere 3 aday var!
İran Genelkurmay Başkanı: Zamanı geldi İran Genelkurmay Başkanı: Zamanı geldi
İran'ın Amerika'ya füze saldırısının saatine dikkat İran'ın Amerika'ya füze saldırısının saatine dikkat
İran'dan ABD açıklaması: En zayıf karşılık senaryosuydu İran'dan ABD açıklaması: En zayıf karşılık senaryosuydu
Ukrayna Havayolları'na ait uçak düştü: İşte ilk görüntüler Ukrayna Havayolları'na ait uçak düştü: İşte ilk görüntüler
İran'dan ABD'ye tehdit: Misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik İran'dan ABD'ye tehdit: Misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:59:23 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:01:12

2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

Liverpool'da oynayan Senegalli Mane, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 18. farklı oyuncu oldu.

İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Mısır'ın Hurgada kentinde gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, ödülü son 2 yıldır alan Mısırlı takım arkadaşı Muhammed Salah ve 2016'nın kazananı Cezayirli Riyad Mahrez'i geride bırakan Mane, ödüle ilk defa layık görüldü.

Mane, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 18. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4'er kezle en fazla Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure elde etti.

27 yaşındaki Mane, geçen yıl Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına önemli katkıda bulunmuş, Senegal Milli Takımı formasıyla da Afrika Uluslar Kupası'nda 2'nciliğe ulaşmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ