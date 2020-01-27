2012 yılında 'Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek' paylaşımını yaptı!

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın dünyayı yasa boğan ölümünün ardından bir tweet çok paylaşılanlar arasına girdi.

Twitter'da @dotNoso kullanıcı adlı bir hesabın 14 Kasım 2012'de, "Kobe, Helikopter kazasında hayatını kaybedecek" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Paylaşımın 6 yıl sonrasında efsane, Kaliforniya'da yanındaki 4 kişiyle birlikte hayata gözlerini yumdu.