  • Bist 100
    108091
  • Dolar
    5,8097
  • Euro
    6,4386
  • Altın
    273,8920
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şanlıurfa'da kaymakama suikast hazırlığındaki teröristin sınırı sisli ve yağışlı havada geçtiği ortaya çıktı Şanlıurfa'da kaymakama suikast hazırlığındaki teröristin sınırı sisli ve yağışlı havada geçtiği ortaya çıktı
7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı
Sertab Erener: Ben ünlü değilim, çekmeyin beni Sertab Erener: Ben ünlü değilim, çekmeyin beni
Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu! Sahak Maşalyan kimdir, kaç yaşında? Yeni İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu! Sahak Maşalyan kimdir, kaç yaşında?
Başkan Erdoğan: Kimseyi aladatamazsınız, aldatamayacaksınız Başkan Erdoğan: Kimseyi aladatamazsınız, aldatamayacaksınız
85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu 85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu
Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi Kırmızı koda rağmen dev dalgalarda deniz keyfi
20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi 20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi
Eda Taşpınar kameraları görünce yolunu değiştirdi Eda Taşpınar kameraları görünce yolunu değiştirdi
Bu yıl 393 bin Yemenli evlerini terk etmek zorunda kaldı Bu yıl 393 bin Yemenli evlerini terk etmek zorunda kaldı
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak Galatasaray Divan Kurulu, gelecek hafta toplanacak
TBB Başkanı Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadelede TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz TBB Başkanı Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadelede TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz
Ruhani: Müzakereye hazırız Ruhani: Müzakereye hazırız
Fransa'da grev 7. gününde Fransa'da grev 7. gününde
Kulüpler Birliği: Transferde harcama limiti talebi bizim ama oran vermedik Kulüpler Birliği: Transferde harcama limiti talebi bizim ama oran vermedik
Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün
12 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi 12 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden tatil açıklaması geldi
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahipleriyle buluşacak Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri yarın sahipleriyle buluşacak
Moody's Avrupa bankalarının görünümünü 'durağandan' 'negatife' çevirdi Moody's Avrupa bankalarının görünümünü 'durağandan' 'negatife' çevirdi
Bakan Selçuk'tan iş kazaları mesajı: Daha da azalacak Bakan Selçuk'tan iş kazaları mesajı: Daha da azalacak
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı, kamçısı ve marangozluk takımları ilk kez sergide
Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız Bakan Çavuşoğlu: AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:53:44 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:55:29

20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi

Hücum hattına takviye arayışında olan Galatasaray, Leipzig'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Matheus Cunha'yı istiyor

TM Dijital Haber Merkezi

2017 yılında İsviçre’de Sion forması giyen ve 32 maçta 10 gol 8 asistlik performansıyla Leipzig’in dikkatini çeken Matheus Cunha 1 Temmuz 2018’de Alman ekibine 15 milyon Euro karşılığında transfer olmuş, bu transfer futbolseverlerin dikkatinden kaçmamıştı.

CUNHA REAL BETİS'İ REDDETTİ

Aradan geçen 1,5 yılın ardından özellikle bu sezon Leipzig’de yeteri kadar şans bulamayan Brezilyalı futbolcunun Ocak ayında kulübünden ayrılma kararını hocası ve yönetime iletirken 20 yaşındaki yıldız için Galatasaray’ın devreye girdiği öğrenildi. BundesLiga ile Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 10 maçta görev alan Matheus Cunha sadece 1 asist yapabilirken, genç yeteneğin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı belirtildi.

WERNER VE POULSEN VARKEN...

Geçtiğimiz sezon Real Betis’in kapısından dönen Matheus Cunha’nın şampiyonluk yarışının içinde bulunan, devler liginde boy gösteren bir takım içerisinde yer almayı kafasına koyduğu anlaşılırken ilk resmi görüşmede Bruma transferinde iyi ilişkiler kurulan Leipzig’in herhangi bir sorun çıkarmayacağı bildirildi.

Coritiba alt yapısında yetişen Matheus Cunha sezon başında Leipzig ile Galatasaray arasında oynayan hazırlık maçının 72.dakikasında oyuna girmişti.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ