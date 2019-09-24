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24 Eylül 2019 Salı 10:58:45 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 11:15:04

'20 milyon Euro'ya Muriqi'nin sağ ayağını alırlar'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Vedat Muriqi için Ocak'ta 20 milyon Euro teklif getireceğini söyleyen İtalyan menajeri ciddiye bile almadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi hakkında transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Kosovalı golcü için son olarak Juventus'un derbiye gözlemci göndereceği ifade edilirken, birçok menajer oyuncunun durumunu sormak için Sportif Direktör Damien Comolli'nin telefonunu meşgul ediyor. Ancak Comolli, Vedat Muriqi için henüz kimseye fiyat dahi vermiş değil.

"KULÜP ADINI SİZE VEREMEM"

Sportif direktör Damien Comolli'nin son olarak bir İtalyan menajere verdiği yanıt ise çok konuşulacak cinsten... Comolli'den fiyat alamayan menajer, kendisine Ocak ayında teklif getireceğini iletti.

İtalyan menajer, F.Bahçeli yöneticiye, "Kulüp ismi söylemem ama ocak ayında Vedat için 20 milyon Euro teklif getirebilirim. Buna bakışın nasıl olur?" diye sordu.

"20 MİLYON €'YA SAĞ AYAĞINI VERİRİZ"

Damien Comolli aynı zamanda dostu olan menajerin bu sözlerine "20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz" şeklinde yanıt verdi ve konu kapandı.

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