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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:00:34 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:06:57

20 maç ceza alan Mansur Çalar, bu kez Trabzonlu futbolculara saldırdı

Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan ve küme düşme tehlikesini yakından hissetmeye başlayan Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan müsabakanın ikinci devresine Amed Sportif Faaliyetler iyi başladı. 66. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Batuhan'ın vuruşunda top kaleci Batuhan'da kaldı. Hekimoğlu Trabzon 79. dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Volkan rakibine yaptığı faul sonrasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

AMEDSPOR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Hekimoğlu Trabzon 88. dakikada 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Haşim düzgün vuruşla kaleci Abdülaziz'i mağlup etti. Amedspor 90+2.dakikada 10 kişi kaldı. Hekimoğlu Trabzon atağında kaleci ile karşı karşıya kalan rakibini düşüren Yiğitcan kırmızı kart gördü. Saha bir anda karıştı. Rakibine sert giren Mansur çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Amedspor 9 kişi kaldı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünde gerginlik yaşandı.

Yeni Şafak'ın haberine Amedsporlu Mansur Çalar, Trabzon ekibinde forma giyen Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Bilindiği üzere Mansur, Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç men cezası almıştı.

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