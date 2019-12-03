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03 Aralık 2019 Salı 18:17:15 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 18:18:27

17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının rakipleri belli oldu

17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının 2019-2020 Avrupa Şampiyonası Elit Turu ve 2020-2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının 2019-2020 Avrupa Şampiyonası Elit Turu ve 2020-2021 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki rakipleriyle 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2020-2022 Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde karşılaşacağı takımlar, İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimiyle belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimine Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ile Grassroots Müdürü Sertan Kırağası katıldı.

Türkiye, 2019-2020 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda Slovakya, Hırvatistan ve Portekiz ile eşleşti. Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı maçlar 25-28-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

17 Yaş Altı Milli Takımı'nın, 2019-2020 Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki rakipleri Yunanistan, Ukrayna ve Belarus oldu. Türkiye'deki Elit Tur karşılaşmaları 25-28-31 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye, 2020-2021 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda 5. Grupta Rusya, Faroe Adaları ve Cebelitarık ile eşleşti. Müsabakalar Türkiye'nin ev sahipliğinde 6-9-12 Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın, 2020-2021 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın Eleme Turu'nda 12. Grup'ta Bulgaristan, Rusya ve Litvanya ile eşleşti. Müsabakalar Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 10-13-16 2020 Kasım tarihlerinde yapılacak.

19 Yaş Altı kategorisinde yeni organizasyon

UEFA, 19 Yaş Altı kategorisinde 2020-2022 yıllarında, birbirine denk güçteki takımların daha fazla müsabaka yapmasına olanak tanıyan bir organizasyonu test amaçlı olarak gerçekleştirecek.

Bu organizasyonun önümüzdeki dönemde tüm UEFA genç yaş kategorisi kız/erkek turnuvalarında hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bu 2 yıllık periyot dahilinde eski formattaki 19 Yaş Altı şampiyonası da sadece önümüzdeki sezon düzenlenmeye devam edecek. 01.01.2003 ve sonrası doğumlu sporcuların yer alabileceği, 2 yıllık periyoda yayılan bir dönemde yapılacak turnuvalar UEFA Uluslar Ligi'ndeki yapıya benzer bir statüde düzenlenecek. Bu kapsamda takımlar A, B ve C liglerine ülke sıralamalarına bağlı olarak katılabilecek. Eski formatta olduğu gibi mini turnuvalar düzeninde yapılacak grup müsabakalarında bir alt lige düşme veya bir üst lige çıkma söz konusu olacak.

Müsabakalar 1. Tur, 2. Tur, 3. Tur, 4. Tur ve Final Turnuvası şeklinde 5 aşamalı olarak düzenlenecek. İlk 2 tur sonunda C Ligi, 3. tur sonunda B Ligi'ndeki takımlar elenecek. A Ligi takımları final turnuvasında yer alabilmek için 4. Tur'da mücadele edecek. Final turnuvası ev sahibi Slovakya ile birlikte 8 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. 1. Tur sonundaki kura çekimi Aralık 2020'de yapılacak.

Türkiye, A Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda ve Hırvatistan ile eşleşti. 1. Tur müsabakaları 11-14-17 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek.

A Ligi Takım Sayısı: 20
Grup Sayısı: 5 (4 Takımlı)
Gruplarında son sırayı alan 5 takım 2. Tur'da B Ligi'ne düşecek.

B Ligi Takım Sayısı: 16
Grup Sayısı: 4 (4 Takımlı)
Gruplarında ilk sırayı alan 4 ve en iyi ikincilerden 1 olmak üzere toplam 5 takım 2. Tur'da A Ligi'ne yükselecek.
Gruplarında son sırayı alan 4 ve üçüncüler arasında en düşük puan ve averaja sahip 1 olmak üzere 5 takım 2. Tur'da C Ligi'ne düşecek.

C Ligi Takım Sayısı: 18
Grup Sayısı: 5 (4 Takımlı 3, 3 Takımlı 2)
Gruplarında ilk sırayı alan 5 takım 2. Tur'da B Ligi'ne yükselecek.

(AA)

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