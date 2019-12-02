  • Bist 100
    108073
  • Dolar
    5,7553
  • Euro
    6,3577
  • Altın
    269,9390
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de
Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı
Avrupa'nın şaşkın adamı Avrupa'nın şaşkın adamı
Borsa İstanbul'da yeni rekor! Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu! Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu!
15 yaşındaki Emre ilk 11'de 15 yaşındaki Emre ilk 11'de
Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı 'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı
AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz
Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum
Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim? Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim?
Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı
Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı
Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı
Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Zincirleme kazada mucize kurtuluş Zincirleme kazada mucize kurtuluş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:13:37 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:16:08

15 yaşındaki Emre ilk 11'de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 15 yaşındaki genç futbolcusu Emre Demir bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında sahaya ilk on birde çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 13.haftasının kapanış maçında bugün İstanbul’da saat 20.00’de ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’a konuk olacak.

Beşiktaş maçı öncesi Sarı Kırmızılı takımda Emre Demir bugün sahaya ilk kez on birde başlayacak. Emre Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla bu sezon ilk kez 11’de çıkacak. İstikbal mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, "Emre Demir'i bugün ilk 11'de sahaya süreceğim" dedi.

Sarı Kırmızılı takımın, Beşiktaş karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Emre Demir, Emmanuel Adebayor. (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ