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01 Mart 2020 Pazar 15:46:41 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 15:48:17

15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonda yaklaşık 10 bin kişi yarıştı

Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi koştu.

Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan organizasyonda, maratonda 600 kişi 42 kilometrede, yarı maratonda 3 bin kişi 21 kilometrede ve 6 binden fazla profesyonel ve amatör sporcu da 10 kilometrede yarıştı.

Yarışların startını veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 10 kilometre koşusuna katıldı.

Profesyonel sporcuların da yer aldığı organizasyonu çok sayıda sporsever izledi.

Bazı katılımcılar bebekleriyle yarışa katılırken, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ise toplumsal konulara ilişkin pankartlarla koşuya eşlik etti. Koşuda ilginç kostümlerle yarışan sporcular da dikkati çekti.

Yarışta sporcular Kaleiçi ve Hadrian Kapısı'nın yanından geçip şehir merkezinden Düden Şelalesi'ne, Lara plajlarından 21'inci kilometredeki dönüş noktasına ulaştı. Sporcular, gidiş ve geliş şeklindeki parkurda aynı güzergahtan Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamladı.

Maratonda erkekler kategorisinde Murat Kurtak birinci, Ahmet Bayram ikinci ve Oktay Fırat üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rezeda Galyamova birinciliği, Özlem Öztürk ikinciliği, Itır Uz üçüncülüğü elde etti.

Yarı maratonda erkeklerde Andrii Pavelko birinci, Bedri Şimşek ikinci, Stanislav Ryabankev üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Joasia Zakrewski birinci, Svitlana Sovetchenko ikinci, Veronika Kalashnikova üçüncü oldu.

Organizasyonda 10 kilometre kadınlarda Pınar Avşar birinci, Yasemin Zengin ikinci, Ebru Sönmez üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise Ufuk Arda birinciliği, Hasan Altınbay ikinciliği, Şemsettin Kaya üçüncülüğü kazandı.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler nedeniyle organizasyondaki bazı etkinlikler iptal edildi.

(AA)

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