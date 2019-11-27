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27 Kasım 2019 Çarşamba 17:13:27 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 17:14:08

12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Kanada'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile rakip oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Kanada'da gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile rakip oldu.

12 Dev Adam'ın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı Olimpiyat elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak. 

A Milli Takımımız, 2020 Olimpiyatları'na gitmek için Yunanistan, Çin, Kanada, Çekya ve Uruguay'ı geçmeye çalışacak.

BELGRAD - SIRBİSTAN

A GRUBU
Dominik
Yeni Zelanda
Sırbistan

B GRUBU
Porto Riko
İtalya
Senegal

KAUNAS - LİTVANYA

A GRUBU
Litvanya
Kore
Venezuela

B GRUBU
Polonya
Slovenya
Angola

SPLIT - HIRVATİSTAN

A GRUBU
Almanya
Rusya
Meksika

B GRUBU
Hırvatistan
Brezilya
Tunus

VICTORIA - KANADA

A GRUBU
Yunanistan
Çin
Kanada

B GRUBU
Çekya
Türkiye
Uruguay

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