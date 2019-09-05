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05 Eylül 2019 Perşembe 11:26:17 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:12:01

12 Dev Adam sahnede, rakibimiz Çekya!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 35-43 ÇEKYA

İLK ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 16 - 22 ÇEKYA

Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup olmuş, Çekya ise ABD'ye 88-67 yenildikten sonra Japonya'ya 89-76'lık üstünlük sağlamıştı.

Günün diğer karşılaşmasında ise TSİ 15.30'da ABD ile Japonya karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanacak karşılaşmalarla E Grubu mücadelesi tamamlanacak.

POTADA 991. MİLLİ SINAV

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda bugün Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

UFUK SARICA İLE 21. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 9 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi aldı.

DÜNYA KUPASI’NDA 36. MAÇINA ÇIKACAK

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 36. karşılaşmasını Çekya ile yapacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu.

ÇEKYA MAÇLARI

A Milli Takım, Çekya ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adı Çekoslovakya olan rakibiyle ilk maçını 1961'de Avrupa Şampiyonası'nda oynayan milliler, bu karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Milli takım, bu ülkeyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemelerinde olmak üzere 6 maç yaptı. Rakibine 4 kez üstünlük kuran A Milli Takım, 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.

 Organizasyon   Maç      Sonuç

 1961 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekoslovakya  77-70

 1971 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekoslovakya  69-88

 1973 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekoslovakya  64-66

 1992 Avrupa Olimpiyat Elemeleri            Türkiye-Çekya 81-65

 1999 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekya 78-73

 2007 Avrupa Şampiyonası          Türkiye-Çekya 80-72

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