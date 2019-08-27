12 Dev Adam, hazırlık turnuvasını üçüncü bitirdi

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası üçüncülük maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 87-59 mağlup etti.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın da takip ettiği ve Dushu Gölü Spor Merkezi’nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 40-22 önde kapattı. Milliler'de Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova 16'şar sayıyla en skorer isimler olurken Sertaç Şanlı 13, Yiğit Arslan ise 10 sayı kaydetti. Türkiye’de Scottie Vilbekin ise ufak sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Böylelikle FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, 28 Ağustos Çarşamba günü turnuvadaki grup maçlarını oynayacağı Şanghay şehrine hareket edecek.

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:

1 Eylül 2019 Pazar

TSİ 11.30 Türkiye - Japonya

3 Eylül 2019 Salı

TSİ 15.30 ABD - Türkiye

5 Eylül 2019 Perşembe

TSİ 11.30 Türkiye - Çekya (İHA)